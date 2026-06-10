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पाकिस्तान ने ‘लाहौर के कसाई’ को भेजा PoK, अब सरेआम बर्बरता; भारत ने दुनिया को दिखाया काला सच

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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PoK में प्रदर्शनकारी कुछ सामान्य मांगें लेकर सड़कों पर उतरे थे। इनमें सस्ती बिजली और आटे, चावल, दालों की कीमतें कम करने की मांग भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने बात करने की बजाय गोलियां चलवा दीं।

पाकिस्तान ने ‘लाहौर के कसाई’ को भेजा PoK, अब सरेआम बर्बरता; भारत ने दुनिया को दिखाया काला सच

PoK Protests: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर इन दिनों उबाल पर है। बुनियादी जरूरतों की मांगों को लेकर सड़क पर उतरे लोगों के साथ पुलिस की बर्बरता की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे किसी का भी दिल दहल जाएगा। पाकिस्तानी सेना रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते 4 दिनों में यहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैंकड़ों लोग घायल हैं। अब भारत ने वैश्विक समुदाय से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि PoK में यह सब कब और कैसे शुरू हुआ? क्या पाकिस्तानी हुकूमत को पहले से ही लोगों के गुस्से का अंदाजा था और इसीलिए यहां एक साल पहले ही लाहौर के कसाई को तैनात कर दिया गया था?

इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल PoK में पिछले साल अक्टूबर में भी ऐसे ही विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए थे। वजह साफ है। यहां के लोग पाकिस्तानी हुकुमत के दमन से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। आटे, चावल और दाल जैसी बुनियादें जरूरत की चीजें आम आदमी के पहुंच के बाहर हो गईं। लेकिन अंधी बहरी शहबाज शरीफ की सरकार इस सरजमीं से सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में व्यस्त रही। इसके बाद लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस की हिंसक कार्रवाई में 31 लोग मारे गए।

लाहौर के कसाई को भेजा PoK

पाकिस्तान की सरकार ने लोगों की आवाज दबाने की पूरी कोशिश की। मामला शांत करने के लिए लोगों से वादे तो किए गए लेकिन आठ महीने बाद भी वादे पूरे नहीं हुए। उल्टा पाकिस्तानी हुकूमत ने एक घिनौना खेल खेला और लाहौर के कसाई कहे जाने वाले ब्रिगेडियर फाइक अयूब को यहां की कमान सौंप दी। पीओके में पोस्टिंग से पहले, ब्रिगेडियर फाइक अयूब पंजाब में सेक्टर कमांडर थे। कहा जाता है कि लाहौर में हुई हिंसक कार्रवाई के लिए वे ही जिम्मेदार थे, जिसके कारण उन्हें लाहौर का कसाई कहा जाने लगा।

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इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनका तबादला पीओके कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले साल ब्रिगेडियर फाइक अयूब के आईएसआई सेक्टर कमांडर के तौर पर आने के बाद से पीओके में आम नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई और तेज हो गयी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी कमान में सेना का दमन काफी बढ़ गया है।

क्या है लोगों की मांगें?

PoK में प्रदर्शनकारी 38 मांगें लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इनमें मुख्य रूप से आटे, चावल और दालों के दाम कम करने की मांग शामिल हैं। इसके अलावा यहां लोगों को बिजली तक मुहैया नहीं हो पा रही है। बता दें कि पाकिस्तान ने PoK के इलाके में मंगला बांध जैसी पनबिजली परियोजनाएं बनाई हैं। प्रधानकारियों का कहना है कि यह इलाका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए स्थानीय निवासियों को कम दरों पर बिजली मिलनी चाहिए।

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प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी मांग यह भी है कि पाक अधिकृत कश्मीर में विधानसभा में शरणार्थियों के लिए तय 12 सीटों को खत्म किया जाए। गौरतलब है कि ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जिन्हें शरणार्थी माना जाता है और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर चले गए थे, लेकिन अब वे पीओके के बजाय पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। प्रदर्शनकारी सवाल उठाते हैं कि जो लोग पीओके में नहीं रहते, वे इन 12 सीटों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं।

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इसके पीछे भी पाकिस्तान घिनौना खेल खेल रहा है। पाकिस्तानी सेना इन 12 सीटों के जरिए यह सुनिश्चित करती है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में रहने के बावजूद, इन आरक्षित सीटों पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों और उनके रिश्तेदारों का ही चुनाव हो। इससे पीओके विधानसभा की 45 में से 12 सीटें ISI और पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में रहती हैं।

भारत ने दुनिया को दिखाया काला सच

इस बीच भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया है। भारत ने बीते मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से PoK में बर्बरता के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की मांग भी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए घटिया कोशिशें करता रहता है। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस की भारी बर्बरता की खबरें हैं, जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके गलत कामों और ज्यादतियों के लिए जवाबदेह ठहराएगा।"

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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