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Explainer: क्या PoK के लोग बन सकते हैं भारतीय नागरिक? आसान भाषा में जानें क्या कहता है कानून

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के निवासियों और शरणार्थियों की भारतीय नागरिकता को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस लंबे समय से जारी है। भारत की आधिकारिक और संवैधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। आइये विस्तार से जानते हैं कानूनी नियम...

PoK Indian Citizenship
PoK के लोग बन सकते हैं भारतीय नागरिक

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के निवासियों और शरणार्थियों की भारतीय नागरिकता को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। भारतीय संविधान, घरेलू कानूनों और आधिकारिक नीति के अनुसार, भारत अविभाजित जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है। इस कारण पीओके में रहने वाले लोगों को कानूनी तौर पर भारतीय नागरिक माना जाता है। हालांकि, इन अधिकारों का वास्तविक उपयोग और नागरिकता का दावा करना इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति वर्तमान में पाकिस्तानी प्रशासन के अधीन पीओके में रह रहा है या भारतीय क्षेत्र में आकर बसा है।

भारत की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट है। 1947 में जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर के बाद से ही भारत सरकार पूरे क्षेत्र को अपना हिस्सा मानती आई है। पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए हिस्से को भारत कभी भी विदेशी क्षेत्र नहीं मानता। इसी आधार पर पीओके के निवासियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार दिया गया है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। आइये आसान भाषा में जानते हैं कि कानूनी स्थिति और अधिकार के बारे में...

वर्तमान में पीओके में रहने वाले लोग

भारत पीओके को अपना क्षेत्र मानता है, इसलिए वहां रहने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाता है। भारतीय न्यायालयों ने इस मुद्दे पर कई बार स्पष्ट फैसला दिया है। जम्मू-कश्मीर की अदालतों सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कहा है कि पीओके से आने वाले लोगों को विदेशियों अधिनियम, 1946 के तहत 'विदेशी' नहीं माना जा सकता। कारण यह है कि कानूनी रूप से पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। फिर भी, व्यावहारिक चुनौतियां बड़ी हैं।

भारत का शारीरिक और प्रशासनिक नियंत्रण पीओके पर नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोग संवैधानिक सुरक्षा, मौलिक अधिकारों, भारतीय चुनावों में मतदान या भारतीय पासपोर्ट का लाभ नहीं उठा सकते। जब तक वे कानूनी तरीकों से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, तब तक उनके नागरिकता संबंधी अधिकार केवल कागजों तक सीमित रहते हैं। भारतीय प्रशासनिक तंत्र के संपर्क में आने के बाद ही वे इन अधिकारों का वास्तविक उपयोग कर सकते हैं।

भारत में बसे पीओके विस्थापित और शरणार्थी

1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1965 और 1971 के संघर्षों के दौरान पीओके से भागकर जम्मू-कश्मीर के भारतीय हिस्से में आकर बसे परिवारों को आधिकारिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (डिस्प्लेस्ड पर्सन्स) माना जाता है। पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के विपरीत, पीओके के इन विस्थापितों को हमेशा जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्वीकार किया गया है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद इन लोगों की स्थिति और मजबूत हुई है। अब उन्हें जम्मू-कश्मीर में पूर्ण नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं। वे विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं, संपत्ति खरीद-बिक्री कर सकते हैं, सरकारी नौकरियां पा सकते हैं और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाक अधिकृत क्षेत्रों के लिए 24 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। ये सीटें उन क्षेत्रों के लोगों की कानूनी नागरिकता और प्रतिनिधित्व को मान्यता देती हैं। विस्थापित परिवारों के वंशज भी इन अधिकारों के हकदार हैं, बशर्ते वे अपनी जन्म का उचित प्रमाण प्रस्तुत करें।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की भूमिका

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए सताए गए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को नागरिकता का त्वरित मार्ग प्रदान करता है। लेकिन गृह मंत्रालय के आधिकारिक बयानों के अनुसार, यह अधिनियम पीओके के निवासियों पर लागू नहीं होता। इसका कारण साफ है। भारत उन्हें क्षेत्रीय अधिकार के आधार पर पहले से ही भारतीय नागरिक मानता है। इसलिए उन्हें सीएए की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय क्षेत्र में उनके निवास या वंश का कानूनी सत्यापन होने के बाद वे राज्य के लाभ, पहचान पत्र, मतदाता सूची और अन्य दस्तावेजों के लिए पात्र हो जाते हैं।

नागरिकता खोने की स्थिति

वहीं, एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। अगर कोई पीओके निवासी औपचारिक रूप से पाकिस्तान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है या स्वेच्छा से नियमित पाकिस्तानी पासपोर्ट प्राप्त कर विदेश यात्रा करता है, तो भारतीय अदालतें नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1) के तहत उनके भारतीय नागरिकता के दावे को समाप्त मान लेती हैं। इस प्रावधान के तहत स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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