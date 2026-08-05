PoK अलग देश है, उसे पाकिस्तान सरकार देखे; ये क्या बोल गए भारतीय सांसद
भारत ने हमेशा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से को अपना अभिन्न अंग करार दिया है। साथ ही हाल ही में वहां हुए चुनावों पर भी सवाल उठाए हैं। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कह दिया है कि पीओके अलग देश है।
आर्टिकल 370 हटे हुए बुधवार को 7 साल हो चुके हैं। इस मौके पर NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अलग देश है। खास बात है कि राज्य में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार है, जिसमें सबसे बड़ा दल एनसी है। इससे पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विरोध प्रदर्शन किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सांसद मोहम्मद रमजान ने पीओके के तार पाकिस्तान से जोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि PoJK अलग देश है। साथ ही यह हिस्सा पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, 'हमें पीओके की चिंता नहीं है। वह एक अलग देश है। वह दूसरे देश का हिस्सा है। पाकिस्तान सरकार उसके मामलों को देखेगी' खास बात है कि भारत पीओके को देश का अभिन्न अंग मानता है। ऐसे में इस बयान को लेकर बड़ा राजनीतिक बवाल होने के आसार हैं। फिलहाल, इसपर एनसी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है।
फारूक अब्दुल्ला ने भी उठाए थे सवाल
नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहती है तो इस तरह के कदमों को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हुए घटनाक्रम का भारत के संघीय ढांचे पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर को देखिए... एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, जो मौलिक कानूनों के पूरी तरह खिलाफ है। और अगर वे सत्ता में बने रहे तो वे ऐसा अन्य राज्यों के साथ भी करेंगे, यह तय मानिए।' जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता तभी कायम रह सकती है, जब राज्य एकजुट होकर खड़े रहें।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था ने निर्वाचित सरकार को 'लगभग सभी अधिकारों से वंचित' कर दिया है, जबकि वास्तविक अधिकार केंद्र के पास हैं।
PoK में चुनाव पर भारत ने उठाए सवाल
भारत ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 'तथाकथित' स्थानीय चुनाव 'पूरी तरह से दिखावा' हैं और ऐसी 'खोखली' कवायदें उस इलाके की 'जमीनी हकीकत' को छिपा नहीं सकतीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेसवार्ता में कहा, 'पीओके में तथाकथित स्थानीय चुनाव पूरी तरह से दिखावा हैं। असल स्थिति यह है कि वहां बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तानी बलों की ओर से अंधाधुंध हत्याएं की जा रही हैं। ऐसी खोखली कवायदें हकीकत को छिपा नहीं सकतीं।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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