पॉक्सो दोषी ने लिखे निबंध, सर्टिफिकेट देखकर हाईकोर्ट ने कम कर दी सजा
अपराध के समय आरोपी की उम्र 20 साल थी। वह घाटकोपर चाल का रहने वाला था और उसने अपने पड़ोसी की पांच साल की बेटी को निशाना बनाया था। दिसंबर 2016 में वारदात को अंजाम दिया गया था और साल 2020 में उसे दोषी करार दिया गया।
POCSO के दोषी यानी बच्ची से दरिंदगी करने के दोषी के सर्टिफिकेट्स को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा कम करने का फैसला लिया है। खबर है कि अदालत ने जेल में रहते हुए निबंध लिखने समेत कई कार्यक्रमों में भाग लेने के चलते उसकी उम्रकैद की सजा को 12 साल में बदल दिया है। हालांकि, अदालत ने अन्य कुछ बातों पर भी ध्यान देते हुए यह फैसला दिया है। दोषी ने 5 साल की बच्ची को शिकार बनाया था।
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने सजा कम करने की कई वजहें बताई हैं। कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी ने अपराध किया, तो उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। कोर्ट ने कहा, 'इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया गया। कोविड-19 के दौरान भी नहीं।' कोर्ट ने जेल में रहते हुए तीन सर्टिफिकेट हासिल करने की बात पर भी विचार किया है।
इनमें एक कार्यक्रम में शामिल होने पर पुणे स्थित तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से मिला सर्टिफिकेट शामिल है। उसे दूसरा सर्टिफिकेट एक निबंध प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद मुंबई के रामचंद्र प्रतिष्ठान से मिला था। तीसरा सर्टिफिकेट उसने महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन करने के लिए मुंबई सर्वोदय मंडल से हासिल किया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि उसने इससे जुड़ी परीक्षा भी पास की थी।
रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस संदेश पाटिल की बेंच ने कहा, 'इन सभी बातों पर विचार करने के बाद उसकी सजा में हम कुछ नरमी दिखा रहे हैं।' जजों ने यह भी कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने 10 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है।
क्या था मामला
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें