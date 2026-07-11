एक रात, 6 कत्ल और खत्म हुए 2 परिवार: जमानत पर बाहर आए दरिंदे ने खेला ऐसा खूनी खेल
हैदराबाद के रंगारेड्डी में POCSO आरोपी ने 6 लोगों की हत्या कर दी। उसने शिकायतकर्ता नाबालिग, उसकी मां-नानी को मारा और फिर अपनी पत्नी व 2 बच्चों का गला रेत दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार है।
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी ने एक ही रात में दो परिवारों के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पहले उस नाबालिग लड़की और उसके परिवार को निशाना बनाया, जिसने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद उसने अपने घर लौटकर अपनी ही पत्नी और दो मासूम बच्चों की भी जान ले ली। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है।
एक नजर में पूरी घटना:
- आरोपी 35 वर्षीय राजू कुमार फिलहाल पॉक्सो केस में जमानत पर बाहर था।
- मृतक 6 लोग हैं। इनमें नाबालिग लड़की, उसकी 42 वर्षीय मां, 60 वर्षीय नानी, आरोपी की 31 वर्षीय पत्नी और उसके दो बेटे (4 साल और 18 महीने)।
- हत्या की वजह- नाबालिग के परिवार ने इसी साल मई में आरोपी के खिलाफ पीछा करने का मामला दर्ज कराया था।
ऐसे शुरू हुआ मौत का खूनी खेल
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब 10:45 बजे राजू कुमार अपने गांव रायवलगुडा से करीब 6 किलोमीटर दूर शबद पहुंचा, जहां नाबालिग लड़की का परिवार रहता था। जैसे ही लड़की की मां ने दरवाजा खोला, राजू ने उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद वह घर के अंदर घुसा और सो रही 60 वर्षीय नानी को भी मौत की नींद सुला दिया। हालांकि, घर में मौजूद लड़की की 20 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बहन को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
नाबालिग को अगवा किया, झील किनारे मार डाला
घर में दो हत्याएं करने के बाद, आरोपी ने जबरन नाबालिग लड़की को अपनी कार में बिठाया और अपने गांव के पास एक झील के किनारे ले गया। वहां उसने चाकू मारकर लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को झील के बांध के पास ही छोड़ दिया।
महज 6 मिनट में अपनी पत्नी-बच्चों का रेता गला
लड़की की हत्या के बाद राजू रात 11:21 बजे अपने घर पहुंचा। जांचकर्ताओं के अनुसार, घर के अंदर वह सिर्फ 6 मिनट तक रुका। इसी दौरान उसने सो रही अपनी 31 वर्षीय पत्नी और दो मासूम बेटों का निर्दयता से गला रेत दिया।
पिता को फोन कर बोला- 'मैंने सबको खत्म कर दिया'
इस वीभत्स हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, आरोपी ने शबद में रहने वाले अपने पिता को फोन किया। उसने पिता को बताया कि उसने दोनों परिवारों को खत्म कर दिया है और अब वह खुदकुशी करने जा रहा है। बेटे की यह बात सुनकर घबराए माता-पिता ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।
पुलिस ने सभी छह शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है। आरोपी राजू अपनी कार से भाग निकला है और पुलिस की कई टीमें उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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