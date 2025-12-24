Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsPN Pathak brahmin mlas sahbhoj organiser talks about objectives of meeting
ब्राहाणों में नाराजगी या मीटिंग का मकसद कुछ और? सहभोज कराने वाले भाजपा MLA क्या बोले

संक्षेप:

Dec 24, 2025 05:07 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी विधानसभा के सेशन के दौरान भाजपा के 52 ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग की खूब चर्चा हो रही है। इस मीटिंग का मकसद क्या था और आखिर एक ही जाति के विधायकों की मीटिंग क्यों बुलाई गई। इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। कोई इसे ब्राह्मणों की नाराजगी बता रहा है तो कोई इसे ठाकुर विधायकों की मीटिंग के जवाब में हुई बैठक बता रहा है। इस मीटिंग में रहे रत्नाकर मिश्रा ने कहा, 'इससे पहले ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी। यह अच्छी चीज थी। कुर्मी विधायकों की भी मीटिंग हुई थी। मैं तो कहूंगा कि अन्य समुदायों के लोगों को भी बैठकें करनी चाहिए ताकि अपने समाज को मुख्यधारा में ला सकें।'

सहभोज का आयोजन करने वाले पीएन पाठक ने भी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि इस बैठक के कुछ और मायने नहीं निकालने चाहिए। पाठक ने कहा कि कल हमने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में दूसरे दलों का कोई विधायक नहीं था। इस मीटिंग का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स पर भी सवाल उठाए और कहा कि तरह-तरह की चीजें चल रही हैं। उन्होंने कहा, 'मीडिया में कुछ लोग चला रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है। लेकिन इन चीजों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। ब्राह्मण सिर्फ अपने विकास और समाज कल्याण की बात कर रहा है।'

पीएन पाठक ने बताया- बैठक में क्या रहा एजेंडा

उन्होंने बैठक के दौरान सामाजिक विषयों पर चर्चा की बात कही। पाठक ने कहा कि मीटिंग में SIR पर बात हुई। इसके अलावा विधानसभा से जुड़े मसलों पर भी बात की गई। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, जिसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं। वहीं रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि इस बैठक में ऐसे सामाजिक विषयों पर भी बात हुई, जिनसे हम लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में परिवार बिखर रहे हैं और बुजुर्ग अकेलेपन एवं उपेक्षा के शिकार हैं। पहले तीन पीढ़ियां एक छत के नीचे रहा करती थीं। लेकिन आज बच्चे पश्चिमी सभ्यता की और बढ़ रहे हैं और समाज बिखर रहा है।

'समाज के विषयों पर बात करने में आखिर गलत क्या है'

हमारी बैठक में इसे लेकर चिंता हुई कि कैसे एकजुटता रखी जाए। आज हमारे पैरेंट्स को वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। यह हम लोगों के लिए चिंता की बात है। आखिर कैसे उन्हें उसी छत के नीचे रखा जाए, जहां हम रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा ही सबको मूल्यों और संस्कृति की शिक्षा दी है। यदि ब्राह्मण समाज के विधायक उन्हीं मूल्यों और संस्कृति पर चर्चा के लिए जुटते हैं तो इसमें गलत क्या है। इस जुटान का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था।

