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PMVBRY: पहली बार नौकरी पाने वालों को मोदी सरकार का तोहफा, सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे इतने रुपए

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं योजना के तहत 2 सालों में 3.5 करोड़ रोजगार पैदा करने का भी लक्ष्य रखा है।

PMVBRY: पहली बार नौकरी पाने वालों को मोदी सरकार का तोहफा, सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे इतने रुपए

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: केंद्र सरकार ने देश के युवाओं और उन्हें नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना’ के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले 15 लाख कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इस दौरान उन्होंने युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि आज देश के युवाओं की दुनियाभर में धूम है और इसका उदाहरण हाल ही में हुई G7 यात्रा के दौरान भी देखने को मिला।

बता दें कि विकसित भारत रोजगार योजना के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और दो सालों में 3.5 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। वहीं उनके एंप्लॉयर यानी नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी पर हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलता है। पीएम मोदी द्वारा प्रोत्साहन राशि जारी करने के बाद अब सरकार की तरफ से यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

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पीएम मोदी ने दिया सशक्तिकरण का संदेश

पीएम मोदी ने शुक्रवार को कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब सरकार, युवा और उद्योग साथ मिलकर काम करते हैं तो रोजगार पैदा होने की गति कई गुना बढ़ती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ना केवल 70 लाख रोजगार पैदा हुए हैं, बल्कि लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इस योजना के जरिए हम रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं, युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और भविष्य के लिए मजबूत कार्यबल तैयार कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत की दिशा तय करती हैं।

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G7 में हुआ भारत के युवाओं का जिक्र

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बताया कि हाल ही में G7 समिट के दौरान भी भारत के युवाओं का जिक्र हुआ। उन्होंने बताया, “मैं अब से कुछ घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया से लौटा हूं। G7 में दुनिया के विकसित देशों के नेताओं से मिला। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब तरफ हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली-भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ है।”

जानिए विकसित भारत रोजगार योजना की कुछ अहम बातें-

योजना के तहत कितने रुपए मिलेंगे?

पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यह राशि एक महीने के वेतन के बराबर होगी, जिसे दो किस्तों में दिया जाएगा। वहीं नया रोजगार पैदा करने वाली कंपनियों या नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी पर 3,000 रुपए प्रति माह तक का इंसेंटिव मिलेगा।

कौन लाभ ले सकता है?

वे युवा जो पहली बार किसी ऐसी कंपनी या संस्थान में शामिल हो रहे हैं जो EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के तहत रजिस्टर्ड है, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन 1,00,000 रुपए से कम होना चाहिए। वहीं लगातार 6 महीने तक काम करना भी जरूरी है।

कैसे और कब मिलता है लाभ?

पहली किस्त: नौकरी के 6 महीने पूरे होने पर पहली किस्त सीधे कर्मचारी के आधार से जुड़े बैंक खाते में (DBT के जरिए) भेजी जाती है। इसके लिए कर्मचारी को EPFO द्वारा तय फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करना होता है। नौकरी के 12 महीने पूरे होने पर दूसरी किस्त ट्रांसफर की जाती है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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