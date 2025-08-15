क्या है ज्ञान भारतम योजना, पीएम मोदी ने लाल किले से किया जिक्र; खासियत भी बताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से कई अहम ऐलान किए। इसमें से एक ऐलान पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों को लेकर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से उपेक्षित पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से कई अहम ऐलान किए। इसमें से एक ऐलान पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों को लेकर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से उपेक्षित पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया जा रहा है। इस योजना को ‘ज्ञान भारतम’ नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ‘ज्ञान भारतम’ योजना के तहत इन पांडुलिपियों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है।

भाषाई विविधता की सराहना

देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की भाषाई विविधता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विविधता अपार व अमूल्य है। हमने मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। हमारी भाषाएं जितनी समृद्ध होंगी, ज्ञान प्रणालियां उतनी ही मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस डेटा युग में, यह एक वैश्विक ताकत है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए और इसके विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। हमने पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों की उपेक्षा की है, लेकिन ज्ञान भारतम योजना के तहत, हम उन्हें डिजिटल बना रहे हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर रहे हैं।