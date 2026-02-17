पीएम मोदी ने तारिक रहमान को लिखी चिट्ठी, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को क्या संदेश

पीएम मोदी ने पत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने, कनेक्टिविटी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जन-जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नवनिर्वाचित पीएम तारिक रहमान को पत्र लिखकर बधाई दी है और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया है। यह चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ढाका में तारिक रहमान को सौंपी, जो हाल ही में शपथ ग्रहण के बाद नए प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की हालिया संसदीय चुनावों में भारी जीत और तारिक रहमान की प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति पर हार्दिक बधाई व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश शांति, स्थिरता और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। पत्र में मोदी ने दोनों देशों के बीच गहरी जड़ों वाली दोस्ती का जिक्र किया, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक संबंधों और सामान्य आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों राष्ट्र एक-दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पारस्परिक समृद्धि के लिए काम कर सकते हैं।

पीएम मोदी ने पत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने, कनेक्टिविटी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा व सांस्कृतिक और जन-जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत और बांग्लादेश दो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं व महत्वाकांक्षी समाज हैं, जो एक-दूसरे के सतत विकास के प्रेरक बन सकते हैं। उन्होंने तारिक रहमान को उच्च पद की जिम्मेदारियों को संभालने पर सफलता की शुभकामनाएं दीं और बांग्लादेश के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

भारत की यात्रा के लिए विशेष निमंत्रण प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को उनके परिवार सहित भारत की यात्रा के लिए विशेष निमंत्रण दिया है। पत्र में लिखा है, 'मैं आपको, डॉ. जुबैदा रहमान और आपकी बेटी जैमा के साथ, किसी सुविधाजनक समय पर भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत में आपका गर्मजोशी से स्वागत इंतजार कर रहा है।' यह निमंत्रण दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास दर्शाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और पत्र सौंपते हुए मोदी की शुभकामनाएं व्यक्त कीं। यह कदम भारत-बांग्लादेश संबंधों में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है, जहां बीएनपी की सरकार के साथ नई शुरुआत की उम्मीद जगी है।