PM होंगे सामने और मंत्री देंगे प्रजेंटेशन, बताएंगे क्या कदम उठाए और क्या असर हुआ; सबकी समीक्षा
सूत्रों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी बदलाव को लागू करना आसान हो जाए। ऐसी स्थिति में मंत्री खुद ही इस बात के लिए चिंतित होंगे कि जरूरी सुधारों को लागू किया जाए क्योंकि उनकी कभी भी समीक्षा हो सकती है और उनकी जवाबदेही भी तय होगी। फिलहाल सभी मंत्रालय इसी में बिजी हैं।
केंद्र की मोदी सरकार के सभी मंत्री कैबिनेट मीटिंग में प्रजेंटेशन देंगे। इस दौरान वे बताएंगे कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उनके मंत्रालय ने किन सुधारों को लागू किया और उनके क्या असर हुए हैं। जून 2024 के बाद लागू सुधारों के बारे में मंत्री जब बता रहे होंगे तो उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी सामने बैठे होंगे और वह सबकी समीक्षा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी बदलाव को लागू करना आसान हो जाए। ऐसी स्थिति में मंत्री खुद ही इस बात के लिए चिंतित होंगे कि जरूरी सुधारों को लागू किया जाए क्योंकि उनकी कभी भी समीक्षा हो सकती है और उनकी जवाबदेही भी तय होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय को अब सेवातीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहां मंगलवार को पहली बार कैबिनेट मीटिंग हुई थी और इसके तुरंत बाद ही ऐसा आदेश दिया गया। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने सभी मंत्रियों को बताया है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर मंत्रालय की ओर से प्रजेंटेशन दी जाए। कैबिनेट सचिव ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में सभी लोग कुछ चीजें लेकर आएं कि वे क्या प्रजेंट करेंगे। इसके बाद उनकी प्रजेंटेशन की तारीख तय की जाएगी। माना जा रहा है कि अलग-अलग कैबिनेट मीटिंग्स में मंत्रालयों की ओर से प्रजेंटेशन दी जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि किसी एक ही दिन सारे प्रजेंटेशन नहीं होंगे।
जानकारी मिल रही है कि मंगलवार की शाम को मंत्रालयों को प्रजेंटेशन के बारे में बताया गया था। इसके बाद से ही सभी विभागों में हलचल मची है। मंत्रियों और उनके मातहत अधिकारी फिलहाल इस चीज में बिजी हैं कि आखिर किन सुधारों को प्रजेंटेशन में दिखाया जाए। खासतौर पर ऐसी चीजें निकाली जा रही हैं, जो जनता से जुड़ी रही हैं और उन बदलावों से लोगों पर सीधा असर पड़ा हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे 2 मार्च तक एक सारांश भेज दें। इसमें यह जानकारी रहेगी कि किन बदलावों को लागू किया गया है और उनके क्या प्रभाव रहे हैं।
कैबिनेट सचिव ने सभी मंत्रालयों को भेजा फॉर्मेट
मंत्रियों में भी इस बात की चिंता है कि उनका प्रजेंटेशन अच्छा रहे क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद सामने बैठे होंगे। ऐसी स्थिति में वे प्रजेंटेशन में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते और उसे खुद मंत्रालयों में तैयार कराने में जुटे हैं। जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट सचिव की ओर से सभी विभागों को एक डिटेल फॉर्मेट दिया गया है। इसमें भरकर तीन से 4 कैटेगरीज में बताना होगा कि हमने क्या सुधार किए हैं और उनका क्या असर हुआ है।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें