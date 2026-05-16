पीएम मोदी ने गरीबी की वापसी की चेतावनी दी; विनाशकारी दशक का दिया संकेत, युद्ध और ईंधन संकट का जिक्र
अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद पीएम मोदी ने वर्तमान दशक को घातक आपदाओं का दशक बताया। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना महामारी आई, फिर युद्ध शुरू हुए और अब ऊर्जा संकट है। यह दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बनता जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अपनी अब तक की सबसे सख्त चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी के खिलाफ दशकों की मेहनत से हासिल की गई प्रगति गंभीर खतरे में है, अगर दुनिया के लगातार बढ़ रहे संकटों को तुरंत नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है। यह बयान पीएम मोदी के पांच देशों के यूरोपीय दौरे के दूसरे चरण में एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया।
अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद पीएम मोदी ने वर्तमान दशक को घातक आपदाओं का दशक बताया। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना महामारी आई, फिर युद्ध शुरू हुए और अब ऊर्जा संकट है। यह दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बनता जा रहा है। उन्होंने निष्क्रियता के नतीजों को लेकर साफ चेतावनी दी। अगर इन स्थितियों को जल्दी नहीं बदला गया तो पिछले कई दशकों की उपलब्धियां बह जाएंगी और दुनिया की बड़ी आबादी फिर से गरीबी में धकेल दी जाएगी। ये टिप्पणियां भारत, पश्चिम एशिया और अन्य जगहों पर गहरी आर्थिक चिंता के बीच आई हैं।
यूरोपीय दौरे से कुछ दिन पहले हैदराबाद में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से कुछ बातें अपनाने की अपील की थी। उन्होंने काम-काज घर से करने, विदेश यात्रा सीमित करने और सोने की खरीदारी कम करने को कहा। उन्होंने ईंधन के बचाव और विदेशी मुद्रा बचाने को देशभक्ति का काम बताया। सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल, कारपूलिंग और कम उर्वरक खपत को बढ़ावा दिया। कोविड काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय वर्क-फ्रॉम-होम सामान्य हो गया था। सरकार अब इस बदलाव को जरूरी औजार के रूप में देख रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि हमें सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना जरूरी है, ताकि विदेशी मुद्रा बचे और युद्ध संकट के दुष्प्रभाव कम हों। 15 मई को चार साल तक खुदरा ईंधन मूल्यों में कोई बढ़ोतरी न होने के बाद सरकारी तेल कंपनियों (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गया। देश के अन्य हिस्सों में स्थानीय करों के अनुसार यह और भी ज्यादा था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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