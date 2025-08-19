PM Narendra Modi urges Opposition to support NDA Vice President Candidate CP Radhakrishnan introduces MPs राधाकृष्णन जी का कीजिए समर्थन, विपक्ष से PM मोदी की अपील; बीच मीटिंग NDA MPs से भी मिलवाया, India News in Hindi - Hindustan
राधाकृष्णन जी का कीजिए समर्थन, विपक्ष से PM मोदी की अपील; बीच मीटिंग NDA MPs से भी मिलवाया

नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित भी किया। इस दौरान पीएम ने राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से परिचय भी करवाया।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 11:29 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वे उप राष्ट्रपति चुनाव में NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें, ताकि नए राज्यसभा सभापति का चुनाव महासमिति के माध्यम से हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि राजनाथ सिंह इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "राजनाथ सिंह भी सभी के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं।" नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित भी किया। इस दौरान पीएम ने एनडीए सांसदों से राधाकृष्णन का औपचारिक परिचय भी करवाया।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सी.पी. राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एक उत्कृष्ट पसंद हैं। उन्होंने बिना किसी विवाद के जीवन जिया है और बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए सांसदों की बैठक बुलाई गई थी। वहां सीपी राधाकृष्णन के बारे में उन्होंने सांसदों से कहा कि सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आने वाले जमीनी नेता हैं, बेहद सहज स्वभाव के हैं और राजनीति को खेल की तरह नहीं लेते।

पंडित नेहरू पर फिर बोला हमला

एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रदानमंत्री मोदी ने सिंधु जल समझौता के बहाने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू पर फिर से हमला बोला और कहा कि पहले देश का बंटवारा किया फिर पानी का भी बंटवारा कर दिया और समझौते के तहत पाकिस्तान को 80 फीसदी पानी सौंप दिया। पीएम ने कहा कि वह फैसला किसान विरोधी था।

बुधवार को नामांकन कर सकते हैं राधाकृष्णन

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री समेत एनडीए के शीर्ष नेता मौजूद थे। राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन बुधवार (20 अगस्त) को दाखिल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाले NDA को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में पूर्ण बहुमत प्राप्त है, ऐसे में राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। इस बीच, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) से संकेत मिल रहे हैं कि वह अपना उम्मीदवार उतारेगा और चुनाव लड़ेगा। भाजपा के अनुभवी नेता राधाकृष्णन (67) तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। (एजेंसी इनपुट्स के साथ)