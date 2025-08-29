'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड', जापानी कंपनियों से पीएम मोदी ने क्या कहा
पीएम मोदी ने कहा, ‘आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर हमारी चिंताएं समान हैं। हमारे साझा हित रक्षा और समुद्री सुरक्षा से जुड़े हैं। हमने रक्षा उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है।’
जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी ने शुक्रवार को दोनों देशों को रिश्तों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा, 'आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर हमारी चिंताएं समान हैं। हमारे साझा हित रक्षा और समुद्री सुरक्षा से जुड़े हैं। हमने रक्षा उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। भारत और जापान की साझेदारी आपसी विश्वास पर आधारित है, जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करती है। हमारे साझा मूल्यों और विश्वासों से आकार लेती है। हम साथ मिलकर अपने लोगों और विश्व के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि का साझा सपना लेकर चलते हैं।'
पीएम मोदी ने कहा, 'भारत-जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों से कहा, 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड।' पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी आपसी विश्वास पर आधारित है। यह हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाती है और हमारे साझा मूल्यों और विश्वासों से आकार लेती है। हम एक साथ अपने लोगों और विश्व के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि का एक साझा सपना रखते हैं। अगले भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मैं आपको भारत में आमंत्रित करता हूं।
ताकत का लाभ उठाने की जरूरत: पीएम मोदी
जापानी प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा, 'भारत पूरी दुनिया में परिवर्तन ला रहा है। जापान भी उन्नत तकनीक से विश्व विकास का नेतृत्व कर रहा है। जब हम जापान और भारत के भविष्य के संबंधों के बारे में सोचते हैं, तो हमें अपनी चुनौतियों का समाधान खोजने और एक-दूसरे की मदद करने के लिए एक-दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की आवश्यकता है। जापान और भारत मूलभूत मूल्यों को साझा करते हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमें स्वतंत्र और खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आधारित कानून का शासन बनाए रखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बढ़ती अस्पष्टता देख रहे हैं। जापान और भारत को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता है।'
दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं
नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हमारी आज की चर्चाएं उत्पादक और उद्देश्यपूर्ण रहीं। हम इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। मजबूत लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से एक बेहतर विश्व बनाने में भागीदार हैं। आज हमने अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में एक नए और सुनहरे अध्याय की नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। हमारी दृष्टि के केंद्र में निवेश, नवाचार, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, गतिशीलता, और लोगों के बीच आदान-प्रदान शामिल हैं।'