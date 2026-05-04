भगवामय हुआ बंगाल-असम, जश्न मनाने BJP मुख्यालय पहुंचेंगे PM मोदी; कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित
पश्चिम बंगाल और असम समेत पांच राज्यों के चुनावी परिणामों की स्थिति अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है।
पश्चिम बंगाल और असम समेत पांच राज्यों के चुनावी परिणामों की स्थिति अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच लगभग 100 सीटों का भारी अंतर हो गया है। असम में भी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुडुचेरी में भी बार फिर से एनडीए (NDA) की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी (TVK) बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की कगार पर है। इसके अलावा केरल के नतीजों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत का दावा किया है। रुझानों को देखते हुए बीजेपी में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचकर जश्न में शामिल होंगे। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। वहीं पार्टी को मिले जन समर्थन से भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है और जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं।
400-500 लोगों के लिए दावत की तैयारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां के दीन दयाल मार्ग पर स्थित भाजपा मुख्यालय में लगभग 400 से 500 लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। नाश्ते में सैंडविच, आलू पूरी, पोहा, जलेबी के साथ फ्रेश फ्रूट्स, लस्सी, रबड़ी और पारंपरिक मिष्टी दोई परोसा जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब साढ़े छह बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी को मिली जीत के जश्न में शामिल होंगे। श्री मोदी यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे।
वहीं, भाजपा कार्यकर्ता असम और बंगाल में जगह-जगह मिठाइयां बांट कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत तय दिख रही है। भाजपा कार्यकर्ता रंग-गुलाल उड़ा रहे हैं और एक-दूजे को बधाई दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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