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भगवामय हुआ बंगाल-असम, जश्न मनाने BJP मुख्यालय पहुंचेंगे PM मोदी; कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

May 04, 2026 01:48 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल और असम समेत पांच राज्यों के चुनावी परिणामों की स्थिति अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है।

भगवामय हुआ बंगाल-असम, जश्न मनाने BJP मुख्यालय पहुंचेंगे PM मोदी; कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

पश्चिम बंगाल और असम समेत पांच राज्यों के चुनावी परिणामों की स्थिति अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच लगभग 100 सीटों का भारी अंतर हो गया है। असम में भी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुडुचेरी में भी बार फिर से एनडीए (NDA) की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी (TVK) बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की कगार पर है। इसके अलावा केरल के नतीजों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत का दावा किया है। रुझानों को देखते हुए बीजेपी में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचकर जश्न में शामिल होंगे। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। वहीं पार्टी को मिले जन समर्थन से भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है और जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं।

400-500 लोगों के लिए दावत की तैयारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां के दीन दयाल मार्ग पर स्थित भाजपा मुख्यालय में लगभग 400 से 500 लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। नाश्ते में सैंडविच, आलू पूरी, पोहा, जलेबी के साथ फ्रेश फ्रूट्स, लस्सी, रबड़ी और पारंपरिक मिष्टी दोई परोसा जाएगा।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब साढ़े छह बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी को मिली जीत के जश्न में शामिल होंगे। श्री मोदी यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे।

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वहीं, भाजपा कार्यकर्ता असम और बंगाल में जगह-जगह मिठाइयां बांट कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत तय दिख रही है। भाजपा कार्यकर्ता रंग-गुलाल उड़ा रहे हैं और एक-दूजे को बधाई दे रहे हैं।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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