यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को भारत पूरी तरह तैयार, पीएम नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से की बात
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री मोदी को अपने रुख से अवगत कराया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री मोदी को अपने रुख से अवगत कराया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा कि भारत मौजूदा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी प्रयासों में योगदान देने को तैयार है।
बातचीत और कूटनीति पर जोर
प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि जेलेंस्की के साथ बातचीत में, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का रुख दोहराया कि संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी और जेलेंस्की ने परस्पर लाभ के लिए अलग-अलग क्षेत्र में भारत-यूक्रेन सहयोग को और मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की।
जेलेंस्की ने क्या कहा
एक्स पर एक पोस्ट में, जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को नवीनतम कूटनीतिक घटनाओं और अबू धाबी में होने वाली बैठक की तैयारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने रूस से भी संघर्ष को कम करने की समान इच्छा दिखाने की अपील की, साथ ही कहा कि मोदी ने बार-बार युद्ध को समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया।
अमेरिका की क्या योजना
अमेरिका 10-11 नवंबर को अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडलों को एक साथ लाने की योजना बना रहा है। ताकि मॉस्को के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने, युद्ध के बाद सुरक्षा समझौतों और तनाव घटाने पर चर्चा की जा सके, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया।
जेलेंस्की ने कहा कि दोनों नेताओं ने खाद्य सुरक्षा और रूसी कार्रवाइयों के कारण काले सागर के माध्यम से अनाज निर्यात में व्यवधान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत खाद्य कॉरिडोर स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार था और आशा व्यक्त की कि नई दिल्ली इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत यह पहचाने कि वह कौन से कदम उठा सकता है। वह अन्य नेताओं के साथ कौन सा संवाद कर सकता है ताकि युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सके। खाद्य सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है। हमने रूस द्वारा ब्लैक सी के माध्यम से अनाज के निर्यात को ब्लॉक करने पर चर्चा की। भारत खाद्य गलियारों की स्थापना में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रयास जारी रहेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।