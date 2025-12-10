Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsPM Narendra Modi telephone call with Israeli PM Benjamin Netanyahu
इजरायली प्रधानमंत्री ने PM मोदी को मिलाया फोन, इस बात पर जताई खुशी; गाजा पर भी चर्चा

इजरायली प्रधानमंत्री ने PM मोदी को मिलाया फोन, इस बात पर जताई खुशी; गाजा पर भी चर्चा

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति अपने जीरो-टॉलरेंस के नीति को दोहराया है।

Dec 10, 2025 08:42 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने देर शाम पीएम मोदी को फोन मिलाया, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में लगातार हो रही प्रगति पर खुशी भी जताई है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन आया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में लगातार हो रही प्रगति पर खुशी जताई। वहीं दोनों देशों ने विकास के लिए इन रिश्तों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच हुए फोन कॉल पर दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की। दोनों ने आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति अपने जीरो-टॉलरेंस की नीति को दोहराया है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात पर भी अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थाई शांति की कोशिशों के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया है। इसमें गाजा पीस प्लान को जल्द लागू करना भी शामिल है। वहीं दोनों नेता भारत और इजरायल के संबंधों को मजबूत करने के लिए संपर्क में रहने पर राजी हुए हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
