प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की PM से की बात, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को व्यापार, निवेश, ऊर्जा, जल प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में और सशक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान उन्होंने इस साझेदारी को मजबूत करने के संकल्प को फिर से व्यक्त किया।

इसके अलावा, दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण और त्वरित समाधान पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्र अंजाम देने के लिए समर्थन जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की यूरोपीय संघ परिषद की वर्तमान अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।