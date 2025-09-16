PM Narendra Modi spoke to Denmark PM Mette Frederiksen know which issues discussed प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की PM से की बात, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा, India News in Hindi - Hindustan
प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्र अंजाम देने के लिए समर्थन जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की यूरोपीय संघ परिषद की वर्तमान अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 08:06 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को व्यापार, निवेश, ऊर्जा, जल प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में और सशक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान उन्होंने इस साझेदारी को मजबूत करने के संकल्प को फिर से व्यक्त किया।

इसके अलावा, दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण और त्वरित समाधान पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्र अंजाम देने के लिए समर्थन जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की यूरोपीय संघ परिषद की वर्तमान अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस वार्ता में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की। पीएम ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और जल्द शांति व स्थिरता की बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। वहीं, डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने और 2026 में भारत द्वारा आयोजित एआई प्रभाव सम्मेलन की सफलता के लिए डेनमार्क के दृढ़ समर्थन को फिर से दोहराया।

