देश के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60 साल से अधिक आयु के वे लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, वे डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज ले सकेंगे। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से होगी।

Those with comorbidities and above 60 years of age on the recommendation of their doctors will be eligible for precaution doses from January 10, 2022 onwards: PM Narendra Modi



(Source: DD News) pic.twitter.com/TAJ5oAN38v