प्रधानमंत्री आवास पर नौकरशाहों की हाई लेवल मीटिंग, पीएम मोदी ने दिए खास निर्देश
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की हर योजना और हर फैसला का केंद्र देश का आम नागरिक होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि नीतियां बनाते समय लोगों की जरूरतों और हितों को सबसे अधिक महत्व दिया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने आवास पर विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ दूसरी उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में वित्त व अर्थव्यवस्था, वाणिज्य व उद्योग, प्रद्योगिकी से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में चल रहे कार्यों की प्रगति का आकलन करना और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना था। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी मंत्रालय आपसी तालमेल के साथ काम करें और अलग-अलग काम करने की बजाय एक साझा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बेहतर नतीजा देने का प्रयास करें। उन्होंने टीम भावना को मजबूत करने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर जोर दिया।
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की हर योजना और हर निर्णय का केंद्र देश का आम नागरिक होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि नीतियां बनाते समय लोगों की जरूरतों, अपेक्षाओं और हितों को सबसे अधिक महत्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ स्वदेशी तकनीकों को विकसित करना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि अहम क्षेत्रों में देश को अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना होगा, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ किया जा सके।
सुधार केवल एक नारा नहीं, बोले पीएम मोदी
ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसका सीधा संबंध देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और नागरिकों के कल्याण से है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार, नए विकल्पों के विकास और क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि सुधार केवल एक नारा नहीं, बल्कि प्रभावी शासन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कार्य संस्कृति में सुधार लाना और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना समय की जरूरत है। उन्होंने डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही और उभरते साइबर खतरों से सतर्क रहने का निर्देश दिया।
पीएम मोदी ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि इसे देशव्यापी जनआंदोलन का रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन रणनीतिक क्षेत्रों में भारत बड़े कदम उठा रहा है, उनसे जुड़ी भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों का समय रहते सही तथ्यों के साथ जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने उद्योगों की भागीदारी से ऐसे नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया, जिनसे युवाओं को भविष्य के उद्योगों के तहत कौशल मिल सके। बैठक के अंत में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति, प्राथमिकताओं और आगे की कार्ययोजना की जानकारी दी। बैठक में कैबिनेट सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें