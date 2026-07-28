प्रधानमंत्री आवास पर नौकरशाहों की हाई लेवल मीटिंग, पीएम मोदी ने दिए खास निर्देश

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की हर योजना और हर फैसला का केंद्र देश का आम नागरिक होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि नीतियां बनाते समय लोगों की जरूरतों और हितों को सबसे अधिक महत्व दिया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने आवास पर विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ दूसरी उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में वित्त व अर्थव्यवस्था, वाणिज्य व उद्योग, प्रद्योगिकी से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में चल रहे कार्यों की प्रगति का आकलन करना और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना था। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी मंत्रालय आपसी तालमेल के साथ काम करें और अलग-अलग काम करने की बजाय एक साझा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बेहतर नतीजा देने का प्रयास करें। उन्होंने टीम भावना को मजबूत करने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर जोर दिया।

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की हर योजना और हर निर्णय का केंद्र देश का आम नागरिक होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि नीतियां बनाते समय लोगों की जरूरतों, अपेक्षाओं और हितों को सबसे अधिक महत्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ स्वदेशी तकनीकों को विकसित करना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि अहम क्षेत्रों में देश को अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना होगा, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ किया जा सके।

सुधार केवल एक नारा नहीं, बोले पीएम मोदी ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसका सीधा संबंध देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और नागरिकों के कल्याण से है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार, नए विकल्पों के विकास और क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि सुधार केवल एक नारा नहीं, बल्कि प्रभावी शासन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कार्य संस्कृति में सुधार लाना और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना समय की जरूरत है। उन्होंने डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही और उभरते साइबर खतरों से सतर्क रहने का निर्देश दिया।