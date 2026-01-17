मां काली की धरती से मां कामाख्या तक, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर क्या बोले पीएम मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मालदा से पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने का अभियान और तेज हुआ है। उन्होंने कहा, 'कुछ ही देर पहले, पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा, 'बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक, शानदार और यादगार बनाएंगी। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि को जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में, इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा।'

पीएम मोदी ने कहा कि मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, 'आज बंगाल को चार और आधुनिक, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। न्यू जलपाईगुड़ी- नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी - तिरुच्चिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार - बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस और अलीपुर द्वार - मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खासतौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी।

'आधुनिक होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी' पीएम मोदी ने कहा, 'आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम अमेरिका और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के कोच एक्सपोर्ट करते हैं। इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है और हमारे नौजवानों को बहुत रोजगार मिलता है।'