भारी मन से आया हूं; दिल्ली धमाके पर भूटान में बोले पीएम मोदी, ऐक्शन का ऐलान
संक्षेप: पीएम मोदी ने कहा कि पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। इसके पीछे जो भी साजिश करने वाले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उन सभी को सज़ा मिलेगी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके को लेकर दुख जाहिर किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। भूटान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत भारी मन से यहां आया हूं। उन्होंने कहा, 'कल शाम दिल्ली में जो भयानक घटना हुई, उससे सभी बहुत दुखी हैं। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। इसके पीछे जो भी साजिश करने वाले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उन सभी को सज़ा मिलेगी।'
इस दौरान भूटान के राजा के नेतृत्व में एक प्रार्थना सभा का आयोजन भी राजधानी थिंपू में ही किया गया। इस सभा में मौजूद हजारों लोगों ने दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। चांगलिमेथांग स्टेडियम में आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान भूटान नरेश ने घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बता दें कि अमेरिका, इजरायल और कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने इस धमाके पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त ऐक्शन की उम्मीद जताई है।