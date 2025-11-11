Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newspm narendra modi says on delhi car blast comes here with heavy heart
भारी मन से आया हूं; दिल्ली धमाके पर भूटान में बोले पीएम मोदी, ऐक्शन का ऐलान

भारी मन से आया हूं; दिल्ली धमाके पर भूटान में बोले पीएम मोदी, ऐक्शन का ऐलान

संक्षेप: पीएम मोदी ने कहा कि पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। इसके पीछे जो भी साजिश करने वाले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उन सभी को सज़ा मिलेगी।

Tue, 11 Nov 2025 12:53 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके को लेकर दुख जाहिर किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। भूटान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत भारी मन से यहां आया हूं। उन्होंने कहा, 'कल शाम दिल्ली में जो भयानक घटना हुई, उससे सभी बहुत दुखी हैं। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। इसके पीछे जो भी साजिश करने वाले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उन सभी को सज़ा मिलेगी।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान भूटान के राजा के नेतृत्व में एक प्रार्थना सभा का आयोजन भी राजधानी थिंपू में ही किया गया। इस सभा में मौजूद हजारों लोगों ने दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। चांगलिमेथांग स्टेडियम में आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान भूटान नरेश ने घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बता दें कि अमेरिका, इजरायल और कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने इस धमाके पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त ऐक्शन की उम्मीद जताई है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Narendra Modi India News India News Today अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।