मेरी मां ने अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी थी, गालियों पर भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, 'मेरी मां ने हम सभी को अत्यधिक गरीबी में पाला। वे कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदती थीं और हमारे परिवार के लिए हर पाई बचाती थीं। मेरी मां की तरह, मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन तपस्या करती हैं।'

पीएम मोदी ने कहा, 'आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, जिसका शरीर भी अब नहीं है। मेरी उस मां को आरजेडी-कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं। ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है। उस मां का क्या गुनाह है कि उसे भद्दी गालियां सुना दी गईं।'