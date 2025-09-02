PM Narendra Modi says My mother raised us all in extreme poverty never buy a new saree मेरी मां ने अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी थी, गालियों पर भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी, India News in Hindi - Hindustan
मेरी मां ने अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी थी, गालियों पर भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'मेरी मां ने हम सभी को अत्यधिक गरीबी में पाला। वे कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदती थीं और हमारे परिवार के लिए हर पाई बचाती थीं। मेरी मां की तरह, मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन तपस्या करती हैं।'

Tue, 2 Sep 2025 01:50 PM
मेरी मां ने अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी थी, गालियों पर भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, 'मेरी मां ने हम सभी को अत्यधिक गरीबी में पाला। वे कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदती थीं और हमारे परिवार के लिए हर पाई बचाती थीं। मेरी मां की तरह, मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन तपस्या करती हैं।'

पीएम मोदी ने कहा, 'आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, जिसका शरीर भी अब नहीं है। मेरी उस मां को आरजेडी-कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं। ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है। उस मां का क्या गुनाह है कि उसे भद्दी गालियां सुना दी गईं।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने-चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधानसेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति-पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है कि नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं।'

