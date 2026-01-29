हमें पसंद ना करने वाले भी मानते हैं... संसद सत्र से पहले PM मोदी की 5 बड़ी बातें

संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है। कोई भी स्कीम हो, उसे समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बात तो हमें नापसंद करने वाले भी मानते हैं कि इस सरकार ने आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने पर बल दिया है। हम इसी परंपरा पर आगे बढ़ने वाले हैं। भारत की डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहने वाले हैं।