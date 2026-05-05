ऐक्टर विजय को पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी बधाई, क्या बोले टीवीके चीफ
तमिलनाडु की सियासत में सुनामी बनकर उभरे ऐक्टर विजय को पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुभकामनाएं दी हैं। विजय ने इन दोनों नेताओं का शुक्रिया भी अदा किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में विजय को जीत पर बधाई दी।
तमिलनाडु की सियासत में सुनामी बनकर उभरे ऐक्टर विजय को पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुभकामनाएं दी हैं। विजय ने इन दोनों नेताओं का शुक्रिया भी अदा किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में विजय को जीत पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में एनडीए को सपोर्ट करने के लिए वोटरों का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी विजय को बधाई दी है। विजय ने राहुल गांधी का भी आभार जताया है।
पीएम मोदी का जताया आभार
पीएम मोदी का आभार जताते हुए विजय ने लिखा है कि आपकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। अपने लोगों की बेहतरी ही हमारा लक्ष्य है। हम प्रदेश के विकास और यहां के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। विजय ने आगे लिखा है कि इस मिशन में हमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। वहीं, राहुल गांधी ने लिखा कि मैंने थिरू विजय से बात की है और टीवीके की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा कि यह जीत दिखाती है कि युवाओं की आवाज को नकारा नहीं जा सकता। राहुल गांधी को जवाब देते हुए वह तमिलनाडु और यहां के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे।
नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक
वहीं, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके के 108 सीट जीतने के एक दिन बाद मंगलवार को टीवीके प्रमुख विजय ने पार्टी के वैचारिक नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। तमिलनाडु में 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को चुनाव हुए थे तथा चार मई को मतगणना हुई। विजय का पार्टी सदस्यों और कई विधायकों ने जोरदार स्वागत किया, जिन्होंने उनकी तरह ही टीवीके मुख्यालय में चुनावी जीत के बाद पदार्पण किया। एक विधायक ने बताया कि विजय ने विधायक दल के नेता के चुनाव और विधानसभा में विधायकों के आचरण पर चर्चा करने के लिए पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी।
बहुमत के सवाल पर दिया जवाब
जब विजय से पूछा गया कि टीवीके बहुमत कैसे हासिल करेगी, क्योंकि उसके पास 10 विधायक कम हैं, तो संपत ने पत्रकारों से कहाकि पार्टी नेता इसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहाकि मुझे सकारात्मक परिणाम का पूरा भरोसा है और जल्द ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। विजय के नेतृत्व वाली टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि द्रमुक और अन्नाद्रमुक को क्रमशः 59 और 47 सीटें मिलीं। टीवीके को 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 10 और विधायकों की जरूरत है। हालांकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस और अन्य छोटे दल टीवीके के साथ जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।