यूएस ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, तनाव के बीच मिलकर काम करने की बातें; टॉप-5 न्यूज
यूएस ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, तनाव के बीच मिलकर काम करने की बातें; टॉप-5 न्यूज

ओवैसी ने एक्स पर लिखे पोस्ट में आरोप लगाया कि आरएसएस और उसके वैचारिक सहयोगियों ने अंग्रेजों के सिपाही के रुप में काम किया। कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। संघ ने अंग्रेजों के विरोध से ज्यादा गांधी से नफरत की।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 07:04 PM
यूएस ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, तनाव के बीच मिलकर काम करने की बातें; टॉप-5 न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रशंसा की। इसे लेकर विपक्षी दल तीखी आलोचना कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित नेताओं ने उन पर स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करने और राष्ट्रीय आयोजन को संगठनात्मक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं, दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित दरगाह की छत का एक हिस्सा शुक्रवार शाम को ढह गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग मलबे में दब गए। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना शाम करीब 4.30 बजे हुई। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शुक्रवार की टॉप-5 न्यूज...

यूएस ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, तनाव के बीच मिलकर काम करने की बातें

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर काम करते हुए आज की आधुनिक चुनौतियों का सामना करेंगे। दोनों देशों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

'गांधी से जितनी नफरत की, उतना…'; पीएम मोदी की ओर से RSS की तारीफ पर ओवैसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रशंसा की। इसे लेकर विपक्षी दल तीखी आलोचना कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित नेताओं ने उन पर स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करने और राष्ट्रीय आयोजन को संगठनात्मक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास छत का एक हिस्सा गिरा, 5 लोगों की मौत

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित दरगाह की छत का एक हिस्सा शुक्रवार शाम को ढह गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग मलबे में दब गए। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना शाम करीब 4.30 बजे हुई, और सूचना मिलने के बाद दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। पढ़ें पूरी खबर...

12% और 28% के GST स्लैब को हटाने के मूड में सरकार, बीमा पर भी मिलेगी राहत

सितंबर महीने में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक होने की संभावना है। बैठक में 12% और 28 पर्सेंट जीएसटी स्लैब को हटाने, स्वास्थ्य और जीवन बीमा की दरों को युक्तिसंगत बनाने के अलावा जरूरत वस्तुओं पर टैक्स स्लैब में समायोजन सहित प्रमुख बदलावों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। पढ़ें पूरी खबर...

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अभी कहां हैं जगदीप धनखड़, चल गया पता

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने अचानक से इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, लेकिन सूत्रों ने वजह कोई और ही बताई थी। इसके बाद अटकलें लग रही थीं कि आने वाले समय में धनखड़ अपने इस्तीफे का असल कारण बता सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वह लंबे समय से दिखाई नहीं दिए। पढ़ें पूरी खबर...

