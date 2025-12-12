Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
अगला डिनर कब देंगे PM मोदी? शानदार रात्रिभोज के बाद ही होने लगी चर्चा, बंगाल से कनेक्शन

भाजपा के वरिष्ठ सांसद अनुराग ठाकुर ने तो अगले डिनर की भी जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की बंपर जीत के बाद हमें डिनर पर बुलाया था। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा।

Dec 12, 2025 10:22 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की रात को अपने आधिकारिक आवास पर डिनर आयोजित किया था। इसमें भाजपा समेत एनडीए के सभी सांसद पहुंचे थे। भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि इस डिनर का मकसद कुछ और नहीं बल्कि संवाद था। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी संवाद में यकीन करते हैं। वहीं भाजपा के सीनियर सांसद अनुराग ठाकुर ने तो अगले डिनर की भी जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की बंपर जीत के बाद हमें डिनर पर बुलाया था। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम सभी कृतज्ञ हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया और वार्ता की। हम सभी को उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। हम सभी एक-दूसरे को जानते ही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब पीएम मोदी के डिनर में सांसद पहुंचे तो कितने खुश थे। सभी लोग पीएम मोदी से मिले और डिनर का आनंद लिया। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर सांसद बसों से पहुंचे थे और उनके लिए अलग-अलग टेबलों की व्यवस्था की गई थी। एक टेबल पर 7 से 8 सांसद बैठे थे। इसके अलावा एनडीए में बेहतर समन्वय के लिए यह भी तय किया गया कि भाजपा के सांसदों के साथ टेबल पर कम से कम एक सांसद किसी सहयोगी दल का भी हो।

हर टेबल पर पहुंचकर पीएम मोदी ने किया भोजन का आग्रह

डिनर में मौजूद रहे सांसदों के अनुसार मेजबानी कर रहे प्रधानमंत्री मोदी खुद अधिकांश टेबलों तक पहुंचे और सांसदों से भोजन का आग्रह किया। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर गुरुवार शाम को हुए इस विशेष रात्रि भोज में केंद्र सरकार के सभी मंत्री, विभिन्न सहयोगी दलों के सांसद मौजूद रहे। सभी सांसद अलग-अलग समूह में बसों के जरिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। आवास पर 50 से ज्यादा टेबल लगाई गई थीं, जिन पर 7 से 8 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था इस तरह की गई थी कि हर टेबल पर भाजपा के साथ कम से कम सहयोगी दलों का एक सांसद जरूर मौजूद रहे।

पीएम मोदी की टेबल पर पूर्व पीएम देवगौड़ा भी बैठे

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जिस टेबल पर बैठे थे उसे पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और अन्य सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। सांसदों ने आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इनमें संसद के मुद्दे, सड़क के मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, चुनाव नतीजों और आने वाले चुनाव, विपक्षी दलों के मुद्दे भी शामिल रहे। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि आपकी संवाद, सहयोग और समन्वय को मजबूत करने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण पहल रही। खास बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम में कोई भाषण नहीं हुआ और संवाद पर जोर रहा। लगभग 2 घंटे तक चले रात्रि भोज में राजग ने अपनी एकजुटता के प्रदर्शन के साथ साफ किया कि गठबंधन और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा।

पीएम के डिनर में बंगाल के रसगुल्ले समेत क्या-क्या परोसा गया

बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद यह रात्रि भोज वैसे भी खास था। सभी राज्यों का व्यंजन परोसा गया। सूत्रों के अनुसार रात्रिभोज में हर राज्य से कोई न कोई व्यंजन रखा गया। कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी, अदरक के साथ संतरे का रस और अनार का रस, सब्ज बादाम शोरब (बादाम और मौसमी सब्जियों का मसालेदार शोरबा), काकुम मटर अखरोट की शम्मी (काकुम, हरी मटर और अखरोट की तवे पर सिकी हुई टिक्की), कोथिम्बिर वड़ी (हल्की तली हुई ताजा धनिया पत्ती और बेसन की वड़ी), गोंगुरा पनी (सोरेल के पत्तों के साथ तीखा और मसालेदार पनीर), खुबानी मलाई कोफ्ता (मलाईदार काजू करी में खुबानी से भरी कोफ्ता) आदि शामिल था।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
