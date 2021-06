जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की आज मीटिंग होने वाली है। 5 अगस्त, 2019 को आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद पीएम मोदी की राज्य के सभी दलों के नेताओं के साथ यह पहली मुलाकात हो रही है। इस मीटिंग का एजेंडा अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने और उससे पहले परिसीमन कराए जाने को लेकर इसमें बात हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। इस मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। आइए जानते हैं, इस अहम मीटिंग का हर अपडेट...

Thu, 24 Jun 2021 11:19 AM

जम्मू-कश्मीर के नेताओं संग बैठक के लिए बीजेपी चीफ जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय पहुंचे

Delhi: BJP national president JP Nadda arrives at the party's headquarters to attend a meeting with the Jammu & Kashmir leaders of the party pic.twitter.com/eX11xJxRJV — ANI (@ANI) June 24, 2021

Thu, 24 Jun 2021 11:04 AM

PM की मीटिंग से पहले शुरू हुआ महबूबा का विरोध, जेल में डालने की मांग

पीएम मोदी संग जम्मू-कश्मीर के नेताओं की मीटिंग से पहले जम्मू में शुरू हुआ महबूबा मुफ्ती का विरोध। पाकिस्तान से बातचीत करने वाले बयान का विरोध कर रहे लोग। जेल में डालने की मांग।

Thu, 24 Jun 2021 11:02 AM

श्रीनगर से निकले फारूक अब्दुल्ला, PM मोदी की मीटिंग में होंगे शामिल

जम्मू-कश्मीर पर पीएम मोदी की मीटिंग में शामिल होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। श्रीनगर स्थित घर से दिल्ली के लिए निकले। महबूबा मुफ्ती भी लेंगी बैठक में हिस्सा।

#WATCH | Jammu & Kashmir: National Conference chief Farooq Abdullah leaves his residence in Srinagar to participate in the all-party meeting called by PM Narendra Modi today pic.twitter.com/dpo26oQm76 — ANI (@ANI) June 24, 2021

Thu, 24 Jun 2021 11:00 AM

PM की मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे भीम सिंह

जम्मू-कश्मीर के मसले पर पीएम मोदी की मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे भीम सिंह। जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हैं अध्यक्ष।