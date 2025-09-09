pm narendra modi meets one year old nikita 1500 crore for himachal आपदा में बची एक साल की बच्ची से मिले PM मोदी, हिमाचल को 1500 करोड़ का पैकेज; पंजाब भी गए, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newspm narendra modi meets one year old nikita 1500 crore for himachal

आपदा में बची एक साल की बच्ची से मिले PM मोदी, हिमाचल को 1500 करोड़ का पैकेज; पंजाब भी गए

पीएम मोदी सबसे पहले कांगड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने एक साल की बच्ची निकिता को भी गोद में लिया। राज्य में आई आपदा की निकिता एक प्रतीक बन गई है। बच्ची ने मंडी जिले में बादल फटने की घटना में अपना पूरा परिवार ही खो दिया, लेकिन खुद जीवित और सुरक्षित बच गई है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, कांगड़ाTue, 9 Sep 2025 04:07 PM
share Share
Follow Us on
आपदा में बची एक साल की बच्ची से मिले PM मोदी, हिमाचल को 1500 करोड़ का पैकेज; पंजाब भी गए

पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ और भूस्खलन की आपदा का मंगलवार को जायजा लिया। उन्होंने हवाई सर्वे किया और कई लोगों से मुलाकात भी की। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए कई फैसले भी लिए हैं ताकि प्रभावितों को राहत मिल सके। पीएम मोदी सबसे पहले कांगड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने एक साल की बच्ची निकिता को भी गोद में लिया। राज्य में आई आपदा की निकिता एक प्रतीक बन गई है। बच्ची ने मंडी जिले में बादल फटने की घटना में अपना पूरा परिवार ही खो दिया, लेकिन खुद जीवित और सुरक्षित बच गई है।

निकिता महज 11 महीने की थी, जब बादल फटने की घटना में उसके पिता रमेश कुमार (31), मां राधा देवी (24) और दादी पूनम देवी (59) की मौत हो गई थी। तलवाड़ा गांव में हुई इस घटना में निकिता बच गई थी। पीएम मोदी ने निकिता के अलावा भी करीब 20 लोगों से मुलाकात की और उनका हाल पूछा। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में राहत कार्यों और पुनर्विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी एडवांस में जारी की जाएगी। पीएम मोदी ने कई ऐंगल से हवाई सर्वे किया ताकि पूरे इलाके की स्थिति को समझा जा सके।

उन्होंने एक आदेश और दिया है कि पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत की जाए। इसके अलावा नेशनल हाइवेज की मरम्मत, स्कूलों का दोबारा निर्माण और अन्य राहत के लिए भी आदेश दिया है। पीएम मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी लिखा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हिमाचल प्रदेश के बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और हालात का जायजा लिया। इस कठिन समय में हम प्रभावितों के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। प्रभावितों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए हम निरंतर अपना समर्थन जारी रखेंगे।'

गौरतलब है कि श्री मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर जायजा लेने के लिए दोनों राज्यों के दौरे पर हैं। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष आयी भीषण बाढ़ एवं भूस्खलन से बड़े पैमाने पर जान और माल को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि पंजाब के लिए भी वह राहत के बड़े ऐलान कर सकते हैं।

Pm Narendra Modi India News India News Today
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।