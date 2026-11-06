सूर्यकुमार यादव और उनके परिवार से मिले पीएम मोदी, क्रिकेटर की बेटी ने सुनाया भजन
प्रधानमंत्री ने सूर्यकुमार के बच्चों के साथ भी कुछ समय बिताया। मुलाकात की तस्वीरों में सूर्यकुमार 2026 टी20 विश्व कप में भारत की जीत का स्वर्ण पदक पहने नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने भी पदक अपने हाथ में लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच क्रिकेट को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने सूर्यकुमार के बच्चों के साथ भी कुछ समय बिताया। क्रिकेटर की बेटी ने भजन गाकर भी सुनाया। मुलाकात की तस्वीरों में सूर्यकुमार 2026 टी20 विश्व कप में भारत की जीत का स्वर्ण पदक पहने नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने भी पदक अपने हाथ में लिया। यह मुलाकात भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत से जुड़ी खास यादों के बीच हुई।
पीएम मोदी ने इस मुलाकात के बाद अपने एक्स अकाउंट पर दिवाली से जुड़ा संदेश भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि दिवाली के माहौल में भगवान राम और सरयू का आगमन हुआ है। इससे इस साल दिवाली का वातावरण और भी पवित्र और दिव्य हो गया है। प्रधानमंत्री की इस पोस्ट में उन्होंने त्योहार के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का जिक्र किया। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब देश में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट के साथ सूर्यकुमार यादव और उनके परिवार से हुई मुलाकात की तस्वीरें भी साझा कीं।
सूर्यकुमार यादव के नाम कई उपलब्धियां
सूर्यकुमार यादव ने अपने क्रिकेट करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्हें 2022 और 2023 में आईसीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया था। अक्टूबर 2022 में वह ICC की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बने थे। जनवरी 2023 में उन्होंने 910 रेटिंग अंक हासिल किए थे, जो इस फॉर्मेट में अब तक के सबसे ऊंचे अंकों में शामिल हैं। 2024 टी20 विश्व कप में भी उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद उनकी कप्तानी में भारत ने 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप का खिताब जीता।
2026 टी20 विश्व कप में भी सूर्यकुमार यादव की अगुआई में भारतीय टीम चैंपियन बनी। इस जीत के साथ भारत लगातार दो बार टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गया। हालांकि, 2026 टी20 विश्व कप में जीत के बाद सूर्यकुमार को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह नहीं मिली। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान बनाया गया। श्रेयस ने आईपीएल में पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए अपने नेतृत्व से प्रभावित किया था। सूर्यकुमार की बल्लेबाजी में हाल के दिनों में आई गिरावट भी टीम से बाहर किए जाने की एक बड़ी वजह मानी गई। कप्तान के तौर पर उनकी सफलताओं के बावजूद टीम में यह बदलाव हुआ।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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