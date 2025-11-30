अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई, ‘मन की बात’ में खेल और तकनीक पर भी बोले पीएम मोदी

संक्षेप: पीएम मोदी ने बताया कि पुणे की एक टीम ने कॉम्पिटिशन जीता। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश के बाद उनका ड्रोन आखिरकार मंगल ग्रह जैसे हालात में कुछ देर के लिए उड़ने में कामयाब रहा।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एविएशन सेक्टर, खेल और ड्रोन तकनीक समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, 'कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। यह वीडियो ISRO के यूनिक ड्रोन कॉम्पिटिशन का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा खासकर हमारी Gen-Z, मंगल ग्रह जैसे हालात में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ान भरते, थोड़ी देर स्टेबल रहते, फिर अचानक जमीन पर क्रैश हो जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन ड्रोन में GPS सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर GPS पॉसिबल नहीं है, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी सिग्नल या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन-बिल्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उड़ना था। इसी वजह से ड्रोन एक के बाद एक क्रैश होते रहे।'

पीएम मोदी ने बताया कि पुणे की एक टीम ने कॉम्पिटिशन जीता। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश के बाद उनका ड्रोन आखिरकार मंगल ग्रह जैसे हालात में कुछ देर के लिए उड़ने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा, 'इस वीडियो ने मुझे उस दिन की याद दिला दी जब चंद्रयान नेटवर्क कवरेज से बाहर हो गया था। उस दिन पूरा देश, खासकर साइंटिस्ट निराश थे। लेकिन इस झटके ने उन्हें रोका नहीं। उसी दिन यानी आज ही के दिन, उन्होंने चंद्रयान-3 की सफलता की कहानी लिखनी शुरू की। हमारे युवाओं का दृढ़ संकल्प ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है।'

राम मंदिर पर धर्म ध्वजा पर क्या बोले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'नवंबर का महीना बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया है। कुछ दिन पहले, 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में एक खास इवेंट हुआ। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर देश भर में बड़े इवेंट्स की एक सीरीज शुरू हुई। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। उसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पांचजन्य मेमोरियल का उद्घाटन हुआ।'

खेल की दुनिया में बढ़ता भारत नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेल की दुनिया में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले यह घोषणा की गई कि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। ये उपलब्धियां देश और देशवासियों की हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, 'भारत ने एविएशन सेक्टर में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल में एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले हफ्ते, INS माहे को मुंबई में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। पिछले हफ्ते, स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस से भारत के स्पेस इकोसिस्टम को एक नया बूस्ट मिला। यह सब भारत के नए आइडिया, इनोवेशन और युवा शक्ति का रिफ्लेक्शन बन गया है।'