दिवाली पर देश के नाम पीएम मोदी का पत्र, ऑपरेशन सिंदूर और GST पर कही बड़ी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने प्रकाश के इस त्योहार को एकता, समृद्धि व अंधकार पर विजय का प्रतीक बताता और राष्ट्र की प्रगति पर जोर दिया। पत्र में लिखा गया, 'ऊर्जा और उमंग से भरी दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्रीराम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं। साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की भी सीख देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया।'

पीएम मोदी की ओर से कहा गया, 'इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में, दूर-दराज के क्षेत्रों में पहली बार दिवाली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं, जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों में हमने देखा है कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉरम्स्स की भी शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन GST की कम दरें लागू हुई हैं। GST बचत उत्सव में देशवासियों के हजारों करोड़ रुपये बच रहे हैं।'

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कहा पत्र में आगे कहा गया, 'अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रमुख दायित्व है- हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें- ये स्वदेशी है। हम एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाएं। हम हर भाषा का सम्मान कें। हम स्वच्छता का पालन करें। हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। भोजन में तेल की मात्रा 10 प्रतिशत कम करें और योग को अपनाएं। ये सारे प्रयास हमें और गति से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे।'