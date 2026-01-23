बेटे थक जाओगे, एड्रेस लिख दीजिए और मैं चिट्ठी लिखूंगा; रैली में आए बच्चे से बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भीड़ में खड़े एक बच्चे के हाथ में पोस्टर देखकर उन्होंने अपने भाषण की दिशा मोड़ दी। पीएम मोदी ने कहा, 'मैं देख रहा हूं कि एक छोटा बच्चा हाथ ऊपर करके कबसे खड़ा है। बेटे थक जाओगे, आप अपना चित्र में मुझे दे दीजिए। इसके पीछे अपना एड्रेस लिख दीजिए। मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। मैं एसपीजी से कहता हैं कि बच्चे का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वह जरूर ले लीजिए। एक मैडम भी कुछ देना चाहती हैं, ऐसा लग रहा है। उसे भी रख लीलिए।'
रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा का पावन पर्व भी है। ये महामाघ महोत्सव उसका भी समय है मैं केरल के लोगों को इन पर्वों की शुमकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मानते हैं। मैं सभी को पराक्रम दिवस की बधाई देता हूं।' उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए बहुत भावुक पल है लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है मैं सबसे पहले केरल की, तिरुवनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को मैं आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं।
केरल के लिए पीएम मोदी ने दी सौगात
पीएम मोदी ने कहा, 'आपका स्नेह, आपका स्वागत गर्मजोशी से भरा होता है। आज आपका उत्साह और भी स्पेशल है। आज मुझे यहां एक नई ऊर्जा दिख रही है नई उम्मीद दिख रही है आपका जोश ये विश्वास दिलाता है कि अब केरल में परिवर्तन होकर रहेगा।' उन्होंने कहा कि आज देश के दूसरे हिस्सों से केरल की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस रेल को हरी झंडी दिखाई गई है। इससे केरल में ईज ऑफ ट्रेवल को बल मिलेगा। उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, विज्ञान और नवाचार और हेल्थकेयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरल में CSIR के नवाचार केंद्र का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत से केरल को विज्ञान, नवाचार और हेल्थकेयर का हब बनाने में मदद मिलेगी।'