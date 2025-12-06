Hindustan Hindi News
PM Narendra Modi is communicating Hindustan Times Leadership Summit 2025
हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कोई कहता है क्या, अर्थव्यस्था पर HTLS 2025 में क्या बोले पीएम मोदी

संक्षेप:

पीएम मोदी ने कहा, 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया, जब भारत 2-3 प्रतिशत की ग्रोथ के लिए तरस गया था। किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना... क्या यह अनायास ही हुआ होगा क्या?'

Dec 06, 2025 07:44 pm IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025' में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जिक्र किया। अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'कुछ ही दिन पहले भारत के क्वार्टर 2 के जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए थे। 8% की ग्रोथ रेट हमारी तरक्की की नई रफ्तार को दिखाती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक सिग्नल है। ये बताते हैं कि भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक मुख्य ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर उभर रहा है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है। कोई ग्लोबल पावर हाउस कहता है। एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं। लेकिन क्या आपने कहीं पढ़ा या सुना कि इसे कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता हो।

एचटी समिट में पीएम मोदी ने कहा, 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया, जब भारत 2-3 प्रतिशत की ग्रोथ के लिए तरस गया था। किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना... क्या यह अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, यह गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है।' उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित बुद्धजीवी हर चीज से सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उन्हें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। यह टर्म उनके दौर में रिसर्च पेपर का हिस्सा बना दिया गया।

भारत भरोसे का पिलर बन रहा: पीएम मोदी

एचटी लीडरशिप 2025 में पीएम मोदी ने कहा, 'आजादी के 79 साल बाद भी भारत गुलामी की मानसिकता से स्वतंत्र होने के लिए काम कर रहा है।' उन्होंने कहा कि भारत में जो वर्तमान सुधार किए जा रहे हैं, वे राष्ट्रीय लक्ष्यों से संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'जब दुनिया मंदी की बात करती है, तो भारत प्रगति की कहानी लिखता है। जब दुनिया भरोसे के संकट को देख रही है तो भारत भरोसे का पिलर बन रहा है। जब दुनिया बिखराव की ओर बढ़ रही है तो भारत एक पुल बनाने वाला बन रहा है।'

दुनिया को बिखरते हुए भी देखा: PM मोदी

हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। हमने दुनिया को बिखरते हुए भी देखा है। हमने वैश्विक महामारी, युद्ध और तकनीक में रुकावटें देखी हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है।'

PM Modi HINDUSTAN TIMES Hindustan Times Leadership Summit
