मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे पीएम मोदी, मिडिट ईस्ट संकट पर हो रही चर्चा

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण चुनाव वाले राज्यों को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया है। चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए कैबिनेट सचिवालय की ओर से अलग बैठक आयोजित की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यह मीटिंग पीएम मोदी की अध्यक्षता में मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष पर हो रही है, जिसमें राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण चुनाव वाले राज्यों को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया है। चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए कैबिनेट सचिवालय की ओर से अलग बैठक आयोजित की जाएगी।

यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले के साथ शुरू हुआ था। ईरान ने भी खाड़ी के अपने पड़ोसी देशों और इजरायल पर हमले कर जवाबी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य टीम इंडिया की भावना के साथ प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करना है।

मौजूदा हालात पर क्या बोले पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने बीते सोमवार को लोकसभा में कहा था कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए अप्रत्याशित संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है, जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर बयान देते हुए यह भी कहा कि इस संकट का सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह ही करना होगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले तीन सप्ताह से अधिक समय से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के हालात ने भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं जो आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा, 'यह आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज में संदेश दुनिया में जाए।'