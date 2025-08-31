PM Narendra Modi invites Chinese President Xi Jinping to BRICS Summit पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को बुलाया भारत, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Narendra Modi invites Chinese President Xi Jinping to BRICS Summit

पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को बुलाया भारत, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित

विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों रणनीतिक स्वायत्तता का पालन करते हैं और उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 03:20 PM
share Share
Follow Us on
पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को बुलाया भारत, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में भारत की ओर से आयोजित किए जाने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के लिए चीन गए हैं और रविवार को जिनपिंग से मिले। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने निमंत्रण के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता को चीन का समर्थन देने की पेशकश की। पीएम मोदी ने एससीओ के 25वें राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात की और सीमा मुद्दे सहित कई अहम विषयों पर चर्चा हुई।

ये भी पढ़ें:प्रधानमंत्री का सख्त कदम... पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बैठक पर कांग्रेस का तंज

पीएम मोदी शनिवार को एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे, जो 7 साल में उनकी पहली चीन यात्रा है। रविवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग से करोड़ों लोगों का कल्याण जुड़ा हुआ है। शी जिनपिंग ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराया और कहा कि हाथी और ड्रैगन का एक साथ चलना खास है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने पुष्टि की कि दोनों देश विकास के साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। साथ ही, उनके मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए।

विज्ञप्ति में क्या कहा गया

विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों रणनीतिक स्वायत्तता का पालन करते हैं और उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। विज्ञप्ति में कहा गया, 'दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों व चुनौतियों जैसे आतंकवाद और बहुपक्षीय मंचों पर समान आधार का विस्तार करना आवश्यक माना।' भारत और चीन को हाथी व ड्रैगन के रूप में पेश करते हुए जिनपिंग ने बैठक में कहा कि दोनों देशों का एक साथ आना और अच्छे पड़ोसी बनना महत्वपूर्ण है।

PM Modi China INDIA
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।