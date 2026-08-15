बहुत कुछ कहती है PM मोदी की पगड़ी, लाल किले पर हर साल कैसे बदलता रहा है अंदाज- PHOTOS

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी का रंग और उसकी बुनाई हर साल एक विशेष संदेश देती है। पिछले दस सालों में पीएम मोदी की पगड़ी का अंदाज बदलता रहा है। इस बार भी वे खास अंदाज में लाल किला पहुंचे।

लाल किले पर इस साल भी खास अंदाज

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पूरे देश की नजरें दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर टिकी होती हैं। यहां से देश के प्रधानमंत्री का भाषण हर साल लोगों में नई ऊर्जा भरने का काम करता रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 13वीं बार देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर उनकी खास लाल पगड़ी ने सबका ध्यान खींचा है। पिछले एक दशकों में पीएम ने अपने भाषण के अलावा अपनी पगड़ी के जरिए भी हर साल एक खास संदेश दिया है। आज पीएम मोदी के इन खास पगड़ियों पर डालते हैं एक नजर।

पिछले एक दशक में पीएम के स्वतंत्रता दिवस के परिधानों की बात करें तो प्रधानमंत्री का एक खास सिग्नेचर स्टाइल नजर आता है। पीएम इस अवसर पर सादगी भरा पारंपरिक परिधान ही अपनाते हैं। सफेद या ऑफ-व्हाइट कुर्ता-पायजामा और हाफ जैकेट के साथ उनकी पगड़ी खूब ट्रेंड करती है। उनकी पगड़ी में देश के अलग-अलग राज्यों की संस्कृति नजर आती है।

साल-दर-साल कैसे बदली पीएम मोदी की पगड़ी

2015: नेहरू जैकेट में नजर आए पीएम

2015 में प्रधानमंत्री मोदी बादामी रंग परिधान के साथ लाल और हरी धारियों वाले खूबसूरत जयपुरिया साफे में नजर आए थे। उन्होंने नेहरू जैकेट भी पहनी थी

2016: राजस्थानी साफा का क्लासिक अंदाज

इस साल पीएम मोदी ने लाल, गुलाबी और पीले रंगों के अनूठे मेल से तैयार किया गया जोधपुरी गजशाही साफा पहना था। सादे सफेद कुर्ते-पायजामे के साथ यह ब्राइट और वाइब्रेंट राजस्थानी साफा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था।

2017: लाल-पीली पगड़ी ने खींचा ध्यान

2017 में पीएम मोदी ने हाल बाजू कुर्ते के साथ गहरे चमकदार लाल और पीले रंग की मिक्स पगड़ी पहनी थी। पगड़ी में पीछे की ओर एक लंबा हिस्सा निकला हुआ था, जो इसे आकर्षक बना रहा था।

2018: केसरिया पगड़ी लुक

इस साल पीएम मोदी गहरे केसरिया और लाल रंग के मेल वाली पगड़ी में नजर आए।

2019 में दिखा मल्टीकलर साफा

2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने पीले, हरे और लाल रंगों वाली एक बहुरंगी पगड़ी पहनी थी। इस पर लहरिया पैटर्न नजर आया।

2020 और 2021 में केसरिया रंग अपनाया

2020 और 2021 में कोरोना काल के दौरान पीएम मोदी ने केसरिया और पीले रंग के साफे को तरजीह दी।

2022 में तिरंगे के रंग में रंगी पगड़ी

2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने सफेद कुर्ते के साथ तिरंगे के रंगों ववाली पगड़ी पहनी थी।

2023 की पगड़ी वायरल

पीएम मोदी का 2023 का लुक काफी वायरल रहा। बहुरंगी पैटर्न वाली इस पगड़ी की खूब। हवा हुई।

2024 में भी तिरंगे के रंग

पीएम मोदी 2024 में भी तिरंगे के रंग में रंगी केसरिया और हरी पगड़ी में नजर आए थे।

2025 में फिर केसरिया अंदाज