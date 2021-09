प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहां वह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन में कोरोना की चुनौतियां और आतंकवाद पर जोर हो सकता है। पीएम मोदी 'संयुक्त राष्ट्र जनरल डिबेट' में विश्वभर के नेताओं को संबोधित करेंगे। विश्व संगठन को संबोधित करने वाले वह पहले वैश्विक नेता होंगे। पिछले वर्ष महासभा का सत्र कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल तरीके से आयोजित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में पहली द्विपक्षीय मुलाकात करने और शुक्रवार को पहले प्रत्यक्ष क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के बाद मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका यात्रा का पहला चरण राजधानी वाशिंगटन में पूरा करने के बाद शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां वह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 76वें अधिवेशन को संबोधित करेंगे। शुक्रवार सुबह न्यूयॉर्क के होटल के बाहर पीएम मोदी भारतीय अमेरिकियों से मुलाकात करते दिखे। यहां पीएम मोदी को देखकर लोगों की भीड़ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाती दिखी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से न्यूयॉर्क गूंज उठा।

#WATCH | PM Narendra Modi meets people as they cheer for him & chant 'Vande Mataram' & 'Bharat Mata ki Jai' outside the hotel in New York.



He is scheduled to address at the 76th session of UNGA pic.twitter.com/hafLDBSimC