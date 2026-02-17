भारत को दुनिया की टॉप-3 AI सुपरपावर में से एक होना चाहिए, पीएम मोदी ने बताया 2047 का विजन

पीएम नरेंद्र मोदी ने AI में पूर्वाग्रह की समस्या पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि AI सिस्टम अनजाने में लिंग, भाषा और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े मुद्दों को दोहरा या बढ़ा सकते हैं, खासकर भारत जैसी विविधता वाले देश में।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित AI-इंडिया इम्पैक्ट समिट में भारत के आईटी क्षेत्र में AI की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि AI भारत के आईटी सेक्टर को नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इसे पूरी तरह से बदल रहा है। AI को एक एनेबलर के रूप में देखना चाहिए, जो नई पीढ़ी की आउटसोर्सिंग और डोमेन-स्पेसिफिक ऑटोमेशन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देगा। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, 'AI-संचालित बदलावों के कारण भारत का आईटी सेक्टर 2030 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह सेक्टर पहले से ही सेवाओं के निर्यात का मजबूत आधार रहा है। अब AI के साथ यह उत्पादों, प्लेटफॉर्म्स और समाधानों के निर्माण में भी आगे जा सकता है।'

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया की टॉप तीन AI सुपरपावर में से एक होना चाहिए। सरकार ने इंडिया AI मिशन के माध्यम से मजबूत घरेलू AI इकोसिस्टम विकसित करने की व्यापक रणनीति अपनाई है। इस मिशन के तहत GPU की संख्या लक्ष्य से अधिक हो चुकी है और अब और 20,000 GPU जोड़े जा रहे हैं, जिससे कुल 38,000 से अधिक हो जाएंगे। उच्च-स्तरीय GPU अब मात्र 65 रुपये प्रति घंटे की दर से उपलब्ध हैं, जो वैश्विक औसत से लगभग एक-तिहाई कम है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सस्टेनेबल सिटीज में चार सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस व स्किलिंग के लिए पांच नेशनल सेंटर्स स्थापित किए गए हैं।

भारत के पास क्या है टारगेट प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला चरण AI के डिजाइन, रिसर्च और डेवलपमेंट पर केंद्रित होगा, ताकि भारत की जरूरतों के तहत समाधान तैयार हो सकें। AI से जुड़े निवेश 200 अरब डॉलर से अधिक होने की संभावना है। पीएम मोदी ने AI में पूर्वाग्रह के मुद्दे पर भी गहन चिंता जताई और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि AI सिस्टम लिंग, भाषा और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। पश्चिमी संदर्भों में ये बायस स्पष्ट नजर न आएं, लेकिन भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता के कारण ये अलग-अलग तरीके से प्रकट हो सकते हैं। मुख्य रूप से अंग्रेजी या शहरी डेटा पर प्रशिक्षित AI मॉडल ग्रामीण उपयोगकर्ताओं या क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने वालों के लिए प्रभावी नहीं हो पाते।