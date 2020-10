गांधीनगर: पीएम नरेंद्र मोदी ने महेश और नरेश कनोडिया बंधु के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। महेश कनोडिया एक संगीतकार और गुजरात से भाजपा के पूर्व सांसद थे, जबकि नरेश कनोडिया एक अभिनेता थे।

Gandhinagar: PM Narendra Modi meets the family members of brothers Mahesh and Naresh Kanodia who passed away recently.



Mahesh Kanodia was a musician and former BJP MP from Gujarat, while Naresh Kanodia was an actor. #Gujarat pic.twitter.com/Tvps6w0J9s