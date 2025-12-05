दोस्त पुतिन को PM मोदी से मिले कई उपहार, गीता के श्लोकों से लेकर चाय की मिठास; लिस्ट में और क्या?

संक्षेप: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भारत और रूस की मैत्री को 'ध्रुव तारे ' के समान बताया। वहीं पुतिन ने कहा है कि रूस भारत को तेल की आपूर्ति जारी रखेगा।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर रूस के लिए रवाना हो गए हैं। पुतिन का यह दौरा कई मायनों में खास रहा। जहां इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने खुद प्रोटोकल तोड़कर उनके स्वागत की अगुवाई की, वहीं पुतिन ने भी भारत और रूस के रिश्तों को सबसे ऊपर रखते हुए भारत को कई सौगातें दी हैं। रूस रवाना करने से पहले पीएम मोदी ने 4 साल बाद भारत आए अपने खास दोस्त पुतिन को कुछ उपहार भी दिए हैं। इन उपहारों में भगवद गीता, असम के बागानों से आई चाय, कश्मीरी केसर और कई अन्य चीजें शामिल हैं, जो भारत की संस्कृति और विरासत की झलकियां दिखाते हैं। जानिए पुतिन को पीएम मोदी से कौन-कौन से तोहफे मिले-

असम का ब्लैक टी असम ब्लैक टी ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों में उगाई जाती है। यह अपने मजबूत माल्टी स्वाद, चमकदार रंग और पारंपरिक प्रोसेसिंग के लिए जानी जाती है। 2007 में GI टैग से मान्यता प्राप्त ब्लैक टी एक समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं।

चांदी का खूबसूरत टी सेट सुंदर नक्काशी से बना यह सजावटी मुर्शिदाबाद चांदी का टी सेट, पश्चिम बंगाल की समृद्ध कलात्मकता और भारत और रूस दोनों में चाय के गहरे सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। दोनों देशों में, चाय गर्मजोशी, जुड़ाव और साझा कहानियों का प्रतीक है। स्नेह से उपहार में दिया गया यह सेट भारत-रूस की स्थायी दोस्ती और चाय की कालातीत परंपरा का जश्न मनाता है।

चांदी का घोड़ा महाराष्ट्र का यह हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा भारत की धातु शिल्प परंपराओं की बारीकियों को दिखाता है। भारतीय और रूसी दोनों संस्कृतियों में मनाए जाने वाले गौरव और वीरता का प्रतीक, यह साझा विरासत और आपसी सम्मान को दर्शाता है। इसकी संतुलित, आगे बढ़ने वाली मुद्रा स्थायी और हमेशा आगे बढ़ने वाली भारत-रूस की साझेदारी को दर्शाती है।

संगमरमर का शतरंज सेट आगरा का यह हस्तनिर्मित संगमरमर का शतरंज सेट, बेहतरीन शिल्प कौशल का प्रदर्शन करता है। यह संगमरमर, लकड़ी और अर्ध-कीमती पत्थरों का संयोजन है जो देखने में आकर्षक और छूने में बेहद मुलायम है।

कश्मीरी केसर पीएम मोदी ने पुतिन को कश्मीरी केसर भी भेंट की है। इस केसर को स्थानीय रूप से कोंग या ज़ाफ़रान के नाम से जाना जाता है। यह कश्मीर के ऊंचे इलाकों में उगाया जाता है, जो अपने समृद्ध रंग, सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है, और इसका गहरा सांस्कृतिक और पाक महत्व है।