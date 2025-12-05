Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Narendra Modi Gifts to Russian President Vladimir Putin on India Visit
दोस्त पुतिन को PM मोदी से मिले कई उपहार, गीता के श्लोकों से लेकर चाय की मिठास; लिस्ट में और क्या?

दोस्त पुतिन को PM मोदी से मिले कई उपहार, गीता के श्लोकों से लेकर चाय की मिठास; लिस्ट में और क्या?

संक्षेप:

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भारत और रूस की मैत्री को 'ध्रुव तारे ' के समान बताया। वहीं पुतिन ने कहा है कि रूस भारत को तेल की आपूर्ति जारी रखेगा।

Dec 05, 2025 09:21 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर रूस के लिए रवाना हो गए हैं। पुतिन का यह दौरा कई मायनों में खास रहा। जहां इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने खुद प्रोटोकल तोड़कर उनके स्वागत की अगुवाई की, वहीं पुतिन ने भी भारत और रूस के रिश्तों को सबसे ऊपर रखते हुए भारत को कई सौगातें दी हैं। रूस रवाना करने से पहले पीएम मोदी ने 4 साल बाद भारत आए अपने खास दोस्त पुतिन को कुछ उपहार भी दिए हैं। इन उपहारों में भगवद गीता, असम के बागानों से आई चाय, कश्मीरी केसर और कई अन्य चीजें शामिल हैं, जो भारत की संस्कृति और विरासत की झलकियां दिखाते हैं। जानिए पुतिन को पीएम मोदी से कौन-कौन से तोहफे मिले-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

असम का ब्लैक टी

असम ब्लैक टी ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों में उगाई जाती है। यह अपने मजबूत माल्टी स्वाद, चमकदार रंग और पारंपरिक प्रोसेसिंग के लिए जानी जाती है। 2007 में GI टैग से मान्यता प्राप्त ब्लैक टी एक समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं।

टी

चांदी का खूबसूरत टी सेट

सुंदर नक्काशी से बना यह सजावटी मुर्शिदाबाद चांदी का टी सेट, पश्चिम बंगाल की समृद्ध कलात्मकता और भारत और रूस दोनों में चाय के गहरे सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। दोनों देशों में, चाय गर्मजोशी, जुड़ाव और साझा कहानियों का प्रतीक है। स्नेह से उपहार में दिया गया यह सेट भारत-रूस की स्थायी दोस्ती और चाय की कालातीत परंपरा का जश्न मनाता है।

टी सेट

चांदी का घोड़ा

महाराष्ट्र का यह हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा भारत की धातु शिल्प परंपराओं की बारीकियों को दिखाता है। भारतीय और रूसी दोनों संस्कृतियों में मनाए जाने वाले गौरव और वीरता का प्रतीक, यह साझा विरासत और आपसी सम्मान को दर्शाता है। इसकी संतुलित, आगे बढ़ने वाली मुद्रा स्थायी और हमेशा आगे बढ़ने वाली भारत-रूस की साझेदारी को दर्शाती है।

घोड़ा

संगमरमर का शतरंज सेट

आगरा का यह हस्तनिर्मित संगमरमर का शतरंज सेट, बेहतरीन शिल्प कौशल का प्रदर्शन करता है। यह संगमरमर, लकड़ी और अर्ध-कीमती पत्थरों का संयोजन है जो देखने में आकर्षक और छूने में बेहद मुलायम है।

शतरंज

कश्मीरी केसर

पीएम मोदी ने पुतिन को कश्मीरी केसर भी भेंट की है। इस केसर को स्थानीय रूप से कोंग या ज़ाफ़रान के नाम से जाना जाता है। यह कश्मीर के ऊंचे इलाकों में उगाया जाता है, जो अपने समृद्ध रंग, सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है, और इसका गहरा सांस्कृतिक और पाक महत्व है।

ये भी पढ़ें:आज भारत इन्हीं सिद्धांतों पर… राजघाट पहुंचे पुतिन ने गांधी के बारे में क्या लिखा
ये भी पढ़ें:पुतिन लें निवाला इससे पहले चखता है रखवाला, प्लेट का टॉप सीक्रेट; खाते हैं ये सब
केसर

श्रीमद् भगवद गीता

पीएम मोदी ने पुतिन को श्रीमद् भगवद गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया है। यह सांस्कृतिक सम्मान और सद्भावना के प्रतीक के तौर पर भारत के शाश्वत ज्ञान को साझा करता है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Vladimir Putin
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।