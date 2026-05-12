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पीएम मोदी का 5 देशों का दौरा, ऊर्जा जरूरतों के लिए गेम चेंजर; विदेश मंत्रालय ने बताया क्यों है अहम

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पीएम मोदी का यह दौरा कितना अहम है और ऊर्जा जरूरतों के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकता है।

पीएम मोदी का 5 देशों का दौरा, ऊर्जा जरूरतों के लिए गेम चेंजर; विदेश मंत्रालय ने बताया क्यों है अहम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पीएम मोदी का यह दौरा कितना अहम है और ऊर्जा जरूरतों के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकता है। रणधीर जायसवाल ने इसके साथ ही यह भी बताया कि प्रधानमंत्री कौन-कौन से देश जा रहे हैं और वहां पर किन मुद्दों पर बात होगी। बता दें कि पीएम मोदी ने बीते दिनों लोगों से पेट्रोल-डीजल की बचत की अपील की है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध बंद होने की संभावनाएं लगातार कम होती जा रही हैं। ऐसे में भारत की कोशिश है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कुछ नए साझीदार की तलाश करे।

यूएई से रिश्ता अहम
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पांच देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला ठहराव यूएई होगा। उन्होंने कहाकि जैसा कि हम सब जानते हैं, यूएई से हमारे कई स्तर पर संबंध हैं। इनमें से ऊर्जा सुरक्षा एक बेहद जरूरी हिस्सा है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान खासतौर पर ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चीजों पर बात होगी। इसके अलावा हम दोनों देशों के बीच सहयोग, व्यापार और निवेश पर भी बात करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि कैसे इस सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रवक्ता ने कहाकि यह भी देखना होगा यूएई में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं।

इनोवेशन इकोसिस्टम का हिस्सा
अन्य देशों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहाकि नॉर्डियक सम्मेलन होने वाला है। नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड की यात्रा इसलिए बेहद अहम है। उन्होंने कहाकि यह देश इनोवेशन का बड़ा हब हैं। भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में अहम काम चल रहे हैं। ऐसे में इन देशों का सहयोग काफी अहम होगा। उन्होंने कहाकि हम यह भी जानेंगे कि कैसे इन देशों के सहयोग से विकसित भारत के मिशन को और आगे बढ़ाया जा सकता है।

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देश में एनर्जी क्राइसिस के सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहाकि पहले भी कई बार मैंने कहा है कि ऊर्जा आपूर्ति के लिए वही व्यापक दृष्टिकोण बना हुआ है, जो पहले था। उन्होंने कहाकि हम 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा बाजार और दुनिया के हालात पर भी हमारी नजर बनी हुई है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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