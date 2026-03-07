मित्र के साथ मिलकर शांति और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध, नेपाल में नई सरकार से क्या बोले PM मोदी

पिछले वर्षों में राजनीतिक उथल-पुथल, सरकारों के बार-बार बदलाव और सामाजिक आंदोलनों के बीच यह चुनाव स्थिरता का प्रतीक है। मतदाताओं की भारी भागीदारी और शांतिपूर्ण माहौल ने नेपाल के लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लोगों और सरकार को चुनावों के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन पर बधाई दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि नेपाल के भाई-बहनों की ओर से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इतने उत्साह से इस्तेमाल करना हृदयस्पर्शी है। यह नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। पीएम मोदी ने इसे नेपाल के लोकतंत्र के लिए गर्व का क्षण बताया। भारत और नेपाल के बीच गहरे संबंधों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने पड़ोसी देश के रूप में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई कि वह नेपाल के लोगों और नई सरकार के साथ मिलकर शांति, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए निकटता से कार्य करेगा।

पीएम मोदी का यह ट्वीट नेपाल के प्रति भारत की सदैव सकारात्मक और सहयोगी नीति को दर्शाता है। भारत हमेशा से नेपाल के लोकतांत्रिक विकास का समर्थन करता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, चुनावों का सही ढंग से संपन्न होना दोनों देशों के लिए सकारात्मक संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से नेपाल के नागरिकों की जीवंत भागीदारी की सराहना की, जो दर्शाता है कि लोकतंत्र की जड़ें वहां मजबूत हो रही हैं।

दोनों देश ओपन बॉर्डर, व्यापार, जल संसाधन और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं।