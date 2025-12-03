Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newspm narendra modi chaiwala ai generated video congress vs bjp 2014 mistake
PM मोदी को इंटरनेशनल मंच पर दिखाया 'चायवाला', कांग्रेस ने कर दी 2014 जैसी गलती?

PM मोदी को इंटरनेशनल मंच पर दिखाया 'चायवाला', कांग्रेस ने कर दी 2014 जैसी गलती?

संक्षेप:

भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एक ओबीसी और गरीब परिवार से आए शख्स को पीएम के तौर पर नहीं देख पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नामदारों को लगता है कि आखिर कोई कामदार कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी कुंठा में ये लोग ऐसा कर रहे हैं और भद्दा मजाक बना रहे हैं।

Wed, 3 Dec 2025 10:57 AMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पीएम नरेंद्र मोदी का एक AI जनरेटेड वीडियो कांग्रेस के नेताओं की ओर से शेयर किया गया है, जिस पर बवाल मच गया है। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी की कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि का मजाक बताया है और कहा कि ऐसा भद्दा मजाक कांग्रेस को भारी पड़ेगा। कांग्रेस की नेता रागिनी नायक और रेणुका चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक AI वीडियो शेयर किया था, जिसमें पीएम मोदी को चायवाले के रूप में दिखाया गया। यही नहीं उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर चाय बेचते दिखाया गया। भाजपा ने अब इस पर हमला बोलते हुए PM मोदी की ओबीसी पहचान से इसे जोड़ दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एक ओबीसी और गरीब परिवार से आए शख्स को पीएम के तौर पर नहीं देख पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नामदारों को लगता है कि आखिर कोई कामदार कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी कुंठा में ये लोग ऐसा कर रहे हैं और भद्दा मजाक बना रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, ‘पहले रेणुका चौधरी ने संसद का अपमान किया। इसके बाद रागिनी नायक ने पीएम मोदी की बैकग्राउंड का मजाक बनाया है। ये लोग एक कामदार पीएम के सामने खड़े नहीं हो सकते। इसलिए उनका मजाक बना रहे हैं। पहले भी इन लोगों ने ऐसा किया था। 150 बार ये लोग पीएम मोदी को गाली दे चुके हैं। बिहार में उनकी मां तक को इन लोगों ने गाली दी थी।’

मणिशंकर ने 2014 में दिया था चायवाला बयान, पड़ गया था भारी

AI वीडियो में एक अंतरराष्ट्रीय मंच दिखाना और उसमें पीएम मोदी को चायवाले के रूप में पेश करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इस वीडियो ने 2014 की याद दिला दी है, जब मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के बैकग्राउंड का मजाक बनाया था। उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठकों में चाय बेचने के लिए नरेंद्र मोदी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इस पर खूब बवाल हुआ था और इसे कांग्रेस की एक गलती माना गया था। अब तक देखा गया है कि पीएम मोदी पर निजी हमले करने का नुकसान ही हुआ है। ऐसी स्थिति में इस तरह का वीडियो कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को फिर से एक मुद्दा थमा सकता है। वह भी तब जबकि भाजपा पीएम मोदी को एक ओबीसी नेता के तौर पर प्रस्तुत करती रही है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
India News India News Today India News In Hindi अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।