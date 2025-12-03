PM मोदी को इंटरनेशनल मंच पर दिखाया 'चायवाला', कांग्रेस ने कर दी 2014 जैसी गलती?

संक्षेप: भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एक ओबीसी और गरीब परिवार से आए शख्स को पीएम के तौर पर नहीं देख पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नामदारों को लगता है कि आखिर कोई कामदार कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी कुंठा में ये लोग ऐसा कर रहे हैं और भद्दा मजाक बना रहे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी का एक AI जनरेटेड वीडियो कांग्रेस के नेताओं की ओर से शेयर किया गया है, जिस पर बवाल मच गया है। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी की कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि का मजाक बताया है और कहा कि ऐसा भद्दा मजाक कांग्रेस को भारी पड़ेगा। कांग्रेस की नेता रागिनी नायक और रेणुका चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक AI वीडियो शेयर किया था, जिसमें पीएम मोदी को चायवाले के रूप में दिखाया गया। यही नहीं उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर चाय बेचते दिखाया गया। भाजपा ने अब इस पर हमला बोलते हुए PM मोदी की ओबीसी पहचान से इसे जोड़ दिया है।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एक ओबीसी और गरीब परिवार से आए शख्स को पीएम के तौर पर नहीं देख पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नामदारों को लगता है कि आखिर कोई कामदार कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी कुंठा में ये लोग ऐसा कर रहे हैं और भद्दा मजाक बना रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, ‘पहले रेणुका चौधरी ने संसद का अपमान किया। इसके बाद रागिनी नायक ने पीएम मोदी की बैकग्राउंड का मजाक बनाया है। ये लोग एक कामदार पीएम के सामने खड़े नहीं हो सकते। इसलिए उनका मजाक बना रहे हैं। पहले भी इन लोगों ने ऐसा किया था। 150 बार ये लोग पीएम मोदी को गाली दे चुके हैं। बिहार में उनकी मां तक को इन लोगों ने गाली दी थी।’