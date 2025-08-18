पीएम मोदी ने मंत्रियों और सचिवों की बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अगली पीढ़ी के सुधारों पर विस्तार से चर्चा

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में ‘अगली पीढ़ी के सुधारों’ और जीएसटी कानूनों में संशोधन के लिए कार्यबल बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने भाषण का बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर से लेकर उर्वरकों पर केंद्रित रखा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की जिसमें शीर्ष केंद्रीय मंत्री, सचिव और अर्थशास्त्री शामिल हुए। इस मीटिंग में अगली पीढ़ी के सुधारों के मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया, जो उनके स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की गई प्रमुख घोषणाओं में से एक थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और ललन सिंह शामिल हुए।

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में ‘अगली पीढ़ी के सुधारों’ और जीएसटी कानूनों में संशोधन के लिए कार्यबल बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने 103 मिनट के भाषण का एक बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर से लेकर उर्वरकों तक कई क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित किया था।