RSS के सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं पीएम नरेंद्र मोदी, संघ नेता होसबाले ने की तारीफ; क्या संकेत
होसबाले ने कहा कि अगले 25 सालों के लिए आरएसएस ने पंच परिवर्तन पर फोकस किया है। हम चाहते हैं कि समाज में सौहार्द रहे, पर्यावरण के लिए काम हो। इसके अलावा लोग औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हों। नागरिकों में कर्तव्य का बोध आए। इसके अलावा परिवारों को बचाना भी प्राथमिकता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं। आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबाले का यह बयान अहम माना जा रहा है और भाजपा के साथ संघ के रिश्तों के बारे में भी संकेत दे रहा है। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय है। पीटीआई से इंटरव्यू में होसबाले ने कहा कि अगले 25 सालों के लिए आरएसएस ने पंच परिवर्तन पर फोकस किया है। हम चाहते हैं कि समाज में सौहार्द रहे, पर्यावरण के लिए काम हो। इसके अलावा लोग औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हों। नागरिकों में कर्तव्य का बोध आए। इसके अलावा परिवारों को बचाना भी प्राथमिकता है।
उन्होंने पीएम मोदी के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अपने ही ढंग से काम करता हूं। उनका यूनिक स्टाइल है। उन्होंने कहा कि वह आरएसएस के अच्छे प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा या शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन संदेश अलग नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आरएसएस ने एक पेड़ लगाने की अपील की तो पीएम मोदी ने उसे 'एक पेड़ मां के नाम' कैंपेन के तौर पर चला दिया। यही नहीं उन्होंने कहा कि विकास के भी ऐसे कई काम हैं, जिनमें आरएसएस की विचारधारा दिखती है। होसबाले ने कहा कि कई सरकारी योजनाओं में आरएसएस की विचारधारा दिखती है।
होसबाले ने कहा कि आरएसएस यदि पंच परिवर्तन की बात कर रहा है तो पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत पंच प्रण की बात लाल किले की प्राचीर से की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भी एक स्वयंसेवक हैं और वह नैसर्गिक रूप से वैचारिक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर डाक टिकट और सिक्का रिलीज किया जा रहा था, तब पीएम मोदी ने भविष्य के भारत की बात की थी। उनका कहना था कि संघ ने जो रास्ता दिखाया है, वही भारत का मार्ग है।
'भाजपा बनाने वाले नेता ही चाहते थे कि RSS से टूटे ना रिश्ता'
संघ नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से अलग नहीं हैं। वह संगठन के बारे में जानते हैं। वह बहुत अच्छे से जानते हैं कि संघ का विचार किया है। वह आरएसएस के सच्चे और अच्छे प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का जब 1980 में गठन हुआ था तो उसके संस्थापक चाहते थे कि आरएसएस से उनका संबंध बना रहे। उन्होंने कहा कि वे लोग चाहते थे कि आरएसएस से संबंध रहें। इसीलिए वे जनता पार्टी से निकले और फिर अलग पार्टी भाजपा के रूप में बनाई। इसलिए आरएसएस और भाजपा के संबंधों को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें