Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Narendra Modi attends Hindustan Times Leadership Summit 2025 latest updates
गुलामी की मानसिकता विकसित भारत के लक्ष्य में बड़ी रुकावट, HTLS 2025 में बोले पीएम मोदी

गुलामी की मानसिकता विकसित भारत के लक्ष्य में बड़ी रुकावट, HTLS 2025 में बोले पीएम मोदी

संक्षेप:

HTLS Summit 2025 में पीएम मोदी ने कहा, 'गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान भारत में गवर्नेंस के अप्रोच को भी किया। हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था।'

Dec 06, 2025 07:55 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025' में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, 'गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान भारत में गवर्नेंस के अप्रोच को भी किया। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कोई कहता है क्या, अर्थव्यस्था पर HTLS 2025 में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसे 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं यानी 10 साल बाकी हैं। इसलिए इन्हीं 10 वर्षों में हम सभी को मिलकर अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना है। पीएम मोदी ने कहा, 'गुलामी की मानसिकता विकसित भारत के लक्ष्य में सबसे बड़ी रुकावट है। आप भी जानते हैं कि कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता।'

मानसिकता बदलने पर पीएम मोदी ने दिया जोर

एचटी लीडरशिप समिट में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। आप यह भी जानते हैं कि भारत की क्षमता का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब देश की इस बिना इस्तेमाल की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। जब यह पूरी ताकत के साथ और बिना किसी रुकावट के देश के विकास में हिस्सा लेता है, तो देश का बदलाव जरूर होता है। आज भारत इस बिना इस्तेमाल की क्षमता का इस्तेमाल करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा निवेश हो रहा है। हमारे गांव और छोटे शहर भी मॉडर्न सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर स्टार्टअप और MSME के ​​लिए नए हब बन रहे हैं।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
PM Modi Hindustan Times Leadership Summit HINDUSTAN TIMES
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।