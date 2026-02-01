संत रविदास जी के आशीर्वाद से विकसित भारत के लक्ष्य को पाकर रहेंगे, जालंधर में क्या बोले PM मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के लुधियाना में कहा, ‘इस बजट का अधिक फोकस जालंधर, लुधियाना और होशियारपुर जैसे देश के अनेक शहरों को विकास का बड़ा केंद्र बनाने पर है। ऐसे शहरों के विकास के लिए बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जी की 649वीं जयंती पर पंजाब के जालंधर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा, 'संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया है, उससे उस प्रेरणा को और ऊर्जा मिली है। आज मुझे एक और बात की भी खुशी है। अभी थोड़ी देर पहले ही गुरु रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण हुआ है। अब आदमपुर एयरपोर्ट को गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। मैं सभी देशवासियों को इन कामों की शुभकामनाएं देता हूं। गुरु रविदास जी महाराज जी ने समाज में बराबरी और समान अवसर की बात की थी।'

पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास जी के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के लक्ष्य को पाकर रहेंगे। उन्होंने कहा, 'आज सुबह संसद में देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला बजट है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, रेल और गरीबों के घरों में अभूतपूर्व निवेश किया है। इस बजट में ऐसे कामों के लिए पहले से अधिक यानी 17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गांव की सड़क अच्छी होगी तो मंडी को उपज पहुंचाना आसान होगा। बीते सालों में हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ता और अच्छा इलाज दिया है। इस बजट में इसी संवेदनशीलता के साथ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।'