Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Narendra Modi attends celebrations 649th birth anniversary Sant Ravidas in Punajb
संत रविदास जी के आशीर्वाद से विकसित भारत के लक्ष्य को पाकर रहेंगे, जालंधर में क्या बोले PM मोदी

संत रविदास जी के आशीर्वाद से विकसित भारत के लक्ष्य को पाकर रहेंगे, जालंधर में क्या बोले PM मोदी

संक्षेप:

प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के लुधियाना में कहा, ‘इस बजट का अधिक फोकस जालंधर, लुधियाना और होशियारपुर जैसे देश के अनेक शहरों को विकास का बड़ा केंद्र बनाने पर है। ऐसे शहरों के विकास के लिए बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं।’

Feb 01, 2026 05:56 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जी की 649वीं जयंती पर पंजाब के जालंधर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा, 'संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया है, उससे उस प्रेरणा को और ऊर्जा मिली है। आज मुझे एक और बात की भी खुशी है। अभी थोड़ी देर पहले ही गुरु रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण हुआ है। अब आदमपुर एयरपोर्ट को गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। मैं सभी देशवासियों को इन कामों की शुभकामनाएं देता हूं। गुरु रविदास जी महाराज जी ने समाज में बराबरी और समान अवसर की बात की थी।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:दुश्मन के हाेश होंगे फाख्ता; रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा, डिटेल रिपोर्ट

पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास जी के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के लक्ष्य को पाकर रहेंगे। उन्होंने कहा, 'आज सुबह संसद में देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला बजट है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, रेल और गरीबों के घरों में अभूतपूर्व निवेश किया है। इस बजट में ऐसे कामों के लिए पहले से अधिक यानी 17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गांव की सड़क अच्छी होगी तो मंडी को उपज पहुंचाना आसान होगा। बीते सालों में हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ता और अच्छा इलाज दिया है। इस बजट में इसी संवेदनशीलता के साथ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।'

बजट पर क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट का अधिक फोकस जालंधर, लुधियाना और होशियारपुर जैसे देश के अनेक शहरों को विकास का बड़ा केंद्र बनाने पर है। ऐसे शहरों के विकास के लिए बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा, 'पंजाब देश के उन राज्यों में से है, जहां किसानों के साथ-साथ छोटे-छोटे उद्योगों की एक समृद्ध परंपरा है। देश के MSMEs को बीते वर्षों में लाखों-करोड़ों की मदद दी गई है। बीते वर्षों में भारत का निर्यात बहुत बड़ा है। इस बजट का एक और फोकस एरिया खेल है। इस बजट में खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी है।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
PM Modi Punjab Budget
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , बजट 2026 Live , Income Tax Live Updates और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।