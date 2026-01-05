सोमनाथ मंदिर के आयोजन में राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकना चाहते थे नेहरू: PM मोदी

संक्षेप: सोमनाथ पर हमले के 1000 साल पूरा होने के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी यात्रा का स्मरण किया है। मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया है। इसके अलावा पंडित नेहरू को लेकर लिखा कि वह नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद मंदिर के पट खोले जाने के मौके पर उपस्थित रहें।

सोमनाथ के ऐतिहासिक मंदिर पर हमले के इस वर्ष 1000 साल पूरे हो गए हैं। हिंदुओं की आस्था के बड़े केंद्र सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने 1026 ई. में हमला किया था। इसके बाद एक लंबे इंतजार के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। सोमनाथ मंदिर की बीते एक हजार सालों की इसी यात्रा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है। इसमें उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्रेडिट दिया है तो वहीं देश के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू पर निशाना भी साधा।

वह लिखते हैं, 'सर्वविदित है कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। उन्होंने आगे बढ़कर इस दायित्व के लिए कदम बढ़ाया। 1947 में दीवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे।'

पीएम मोदी ने लिखा कि महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी। लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे, और फिर जो हुआ, उसने एक नया इतिहास रच दिया।

सोमनाथ मंदिर का कोई भी उल्लेख केएम मुंशी जी के योगदानों को याद किए बिना अधूरा है। उन्होंने उस समय सरदार पटेल का प्रभावी रूप से समर्थन किया था। सोमनाथ पर उनका कार्य विशेष रूप से उनकी पुस्तक ‘सोमनाथ, द श्राइन इटरनल’, अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। जैसा कि मुंशी जी की पुस्तक के शीर्षक से स्पष्ट होता है, हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो आत्मा और विचारों की अमरता में अटूट विश्वास रखती है। हम विश्वास करते हैं- नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सोमनाथ का भौतिक ढांचा नष्ट हो गया, लेकिन उसकी चेतना अमर रही।

'दुनिया भारत को एक उम्मीद से देखती है' इन्हीं विचारों ने हमें हर कालखंड में, हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने, मजबूत बनने और आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया है। इन्हीं मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प की वजह से आज भारत पर दुनिया की नजर है। दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। वो हमारे इनोवेटिव युवाओं में निवेश करना चाहती है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत और हमारे अनेक पर्व आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। योग और आयुर्वेद जैसे विषय पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। ये स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है।