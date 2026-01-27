वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत हिस्सा, अपार अवसर होंगे पैदा; भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर पीएम मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि भारत सभी क्षेत्रों में वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह समझौता लोकतंत्र और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस समझौते की खूब चर्चा हो रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर होने की घोषणा की। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2026 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने इस समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' करार दिया और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा कवर करता है। उन्होंने बताया कि सोमवार को भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो 140 करोड़ भारतीयों के साथ-साथ यूरोपीय नागरिकों के लिए भी अपार अवसर पैदा करेगा। यह दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक व्यापार दोनों मजबूत होंगे।

पीएम मोदी ने इस समझौते को ब्रिटेन और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ हुए करारों का पूरक बताया। उन्होंने वस्त्र, रत्न व आभूषण, चमड़ा तथा चप्पल-जूते जैसे क्षेत्रों से जुड़े युवाओं और उद्योगपतियों को बधाई दी। मोदी ने कहा कि यह एफटीए विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देगा और सेवा क्षेत्र का विस्तार करेगा। इससे भारत में निवेशकों और व्यवसायियों का भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि यह समझौता वैश्विक स्तर पर भारत को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत सभी क्षेत्रों में वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह समझौता लोकतंत्र और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक घोषणा