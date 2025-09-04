pm Narendra modi and president Vladimir putin car meeting in china कोई सीक्रेट नहीं है..., पुतिन ने बताया PM मोदी से कार में 45 मिनट तक क्या बात हुई, India News in Hindi - Hindustan
कोई सीक्रेट नहीं है..., पुतिन ने बताया PM मोदी से कार में 45 मिनट तक क्या बात हुई

खास बात है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात ऐसे समय पर हुई थी, जब ट्रंप रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है और अब प्रतिबंधों की चेतावनी दे रहे हैं।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:05 PM
चीन में बीते सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार यात्रा ने दुनिया को चौंका दिया था। दोनों ने कार में करीब 45 मिनट तक बात की, लेकिन साफ नहीं हो सका था कि किस मुद्दे पर चर्चा हुई। अब पुतिन ने संकेत दिए हैं कि पीएम मोदी के साथ उन्होंने अमेरिका से जुड़े मुद्दे पर बात की थी। हालांकि, उन्होंने विस्तार से जानकारी नहीं दी।

पुतिन ने पत्रकारों से कहा, 'खैर, यह कोई सीक्रेट तो है नहीं। मैंने उन्हें अलास्का में हुई बातचीत के बारे में बताया था।' खास बात है कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को लेकर पुतिन ने अगस्त में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में मुलाकात की थी। हालांकि, दोनों के बीच किसी ठोस मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी थी। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की फोन पर भी बात हुई थी, जिस दौरान अलास्का में हुई बैठक के बारे में भारतीय पक्ष को जानकारी दी गई थी।

तब पीएम मोदी ने लिखा था, 'मेरे मित्र, राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद, फोन कॉल के लिए और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया बैठक की अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान -प्रदान के लिए तत्पर हूं।'

चीन में कार यात्रा

बीते सप्ताह राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी चीन के तियानजिन में SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। वहां आधिकारिक वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने कार्यक्रम समाप्त करने के बाद एक ही कार में बैठक स्थल तक एक साथ यात्रा की थी। खास बात है कि रूसी राष्ट्रपति ने कार में बैठने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आने का लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया था। कार्यक्रम स्थल रिट्ज कार्ल्टन होटल पर पहुंचने के बाद भी दोनों ने 45 मिनट कार में ही चर्चा कर रहे थे।

खास बात है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात ऐसे समय पर हुई थी, जब ट्रंप रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है और अब प्रतिबंधों की चेतावनी दे रहे हैं।

